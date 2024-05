L’intera strada davanti alla stazione di Gallarate invasa dalla spazzatura

La zona della stazione, si sa, non è delle più tranquille di Gallarate. E il degrado dell’ambiente è difficile da contenere, nonostante le reiterate promesse d’intervento risolutivo, compreso il rinnovo completo della piazza antistante la stazione.

Mohammed Noor, commerciante con negozio sotto ai portici di piazza Giovanni XXIII, è anche abituato alle “intemperanze” di chi frequenta la zona, ma certo non si aspettava la scena vista venerdì notte: l’intera strada invasa da rifiuti trascinati da sotto i portici e distribuiti sulla corsia stradale che attraversa la piazza verso la stazione.

«Sotto al portico hanno gettato spazzatura ovunque, tutti ubriachi, a litigare e picchiarsi», racconta.

Analoghi episodi erano stati segnalati anche nei giorni scorsi in via 25 aprile, sempre in zona stazione.