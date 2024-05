Lions Club Luino, il 26 maggio la prima edizione del Torneo di Burraco solidale

Avrà luogo domenica 26 maggio presso Villa Hussy, in via Creva 4 a Luino il primo torneo di burraco solidale organizzato dal Lions Club Luino in collaborazione con Parco Hussy APS: un’iniziativa a sostegno delle attività di assistenza che l’O.P.A.A.R. di Germignaga svolge da anni sul territorio a beneficio delle persone anziane, malate o in difficoltà.

A distanza di tanti anni dall’attivazione del servizio, si renderà necessario a breve l’acquisto di una nuova auto: per questo motivo il Lions Club Luino ha deciso di concentrare la maggior parte dei contributi derivanti dall’attuazione delle proprie attività svolte nell’annata sociale 2023/2024 a favore dell’O.P.A.A.R. per contribuire in modo significativo al rinnovamento del suo parco auto.

Il Lions Club Luino vi invita ad iscrivervi numerosi al torneo di burraco che si aprirà alle ore 14:30 con l’accreditamento dei concorrenti, per iniziare alle ore 15:00 con il gioco. E’ prevista una ricca pausa buffet prima della partita finale e della premiazione.

Oltre a trascorrere un pomeriggio in compagnia nella cornice di una bella villa liberty, gli appassionati del gioco avranno la possibilità di mettere alla prova le loro abilità e, nello stesso tempo, contribuire ad una buona causa.

La quota di partecipazione è di 20 euro a persona, la prenotazione è obbligatoria e andrà registrata entro il 24 maggio telefonando al n. 333/2927728.