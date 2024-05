L’Isis Facchinetti di Castellanza primo ai campionati di Robotica nella categoria Hackaton

Un gruppo di studenti dell’Isis Facchinetti di Castellanza è arrivato primo ai campionati di Robotica nella categoria Hackaton

I premiati sono di Armpreet Singh (3Gi); Angelo Anzaldi (4Ai); Fabio Maffiolini (4Gi). Il tema era robotica e Citizen science, ovvero come monitorare la salute dei nostri mari. La gara si è svolta a Mestre al museo del ‘900 M9: «È stata un’esperienza molto positiva – commenta il docente Loris Pagani, che li ha formati e accompagnati -. La gara tra 10 maxi squadre si svolgeva al momento e ha permesso loro di sperimentare competenze importanti come l’essere in grado di lavorare in team e con altre squadre che hanno competenze diverse tra loro».