Lista Civica Bellifemine, a Malnate si parla di sanità con i candidati Croci e Centonze

Lunedì 27 maggio, alle 17.30, nel Bar Sartorelli di via Garibaldi 35 a Malnate è previsto un altro appuntamento elettorale a tema sanità: “la mancata riforma a sostegno della non autosufficienza e l’alternativa della UE”.

Luca Croci ed Eleonora Centonze, candidati nella Lista Civica Irene Bellifemine Sindaco per Malnate, incontrano operatori, professionisti, enti ed associazioni che operano in campo sociale e sanitario in città. Con loro anche il dott. Michele Assandri di Anaste (associazione nazionale strutture territoriali e per la terza età). “Vogliamo dare vita ad un momento di confronto ed ascolto, per poter contribuire a migliorare la città di Malnate con nuove idee e nuovi progetti”.

Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo.