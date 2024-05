Lo scrittore moldavo Aurelian Silvestru ritorna a Varese con il nuovo libro

Il celebre scrittore e psicologo moldavo con la passione per il mondo dell’educazione, ritorna a Varese per presentare la sua nuova opera letteraria

Lo scrittore moldavo Aurelian Silvestru ritorna a Varese per presentare il suo nuovo libro. Dopo la presentazione d’esordio nelle librerie italiane del romanzo Attore Anonimo (edito dalla Graphe.it di Perugia) organizzata ai primi di marzo a Luino, il celebre scrittore e psicologo moldavo con la passione per il mondo dell’educazione, ritorna a Varese per presentare la sua nuova opera letteraria.

Come in altri suoi libri, anche in questo romanzo Silvestru pone il lettore nella condizione di compiere un viaggio introspettivo, coinvolgendolo emotivamente nelle vicende intriganti dei personaggi, tra i quali spiccano anche alcune personalità storiche come Nerone, Seneca ed addirittura San Pietro! Un romanzo d’amore, con spiccate sfumature di giallo, che ci fa riflettere su alcuni cocenti problemi etici e filosofici.

La presentazione si svolgerà a Varese, presso la Biblioteca Civica (Via Sacco) giovedì 9 maggio, alle ore 18.

Dialogherà con l’autore la Prof.ssa Renata Ballerio e la Dott.ssa Olga Irimciuc. Letture a cura del Gruppo teatrale Quarta Parete.