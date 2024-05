Lo “Slow food day” a Germignaga e Luino, con incontri, mostre e menù di pesce di lago

Lo Slow Food Day arriva anche sul Lago Maggiore, con appuntamenti a Verbania, Germignaga e Luino, su entrambe le sponde del Verbano, quella lombarda e quella piemontese. Menù a base di pesce di lago, escursioni in barca elettrica nei canneti, momenti di formazione e laboratori di degustazione.

Germignaga e Luino

Grazie al patrocinio del Comune di Germignana, in occasione dello e in concomitanza con l’evento Road to Terra Madre “Acque dolci di Lombardia”, il 18 maggio Slow Food Varese invita alla conferenza a tema acque dolci con intervento di un ittiologo e docente universitario. È prevista mostra fotografica a tema pesci d’acqua dolce e aperitivo di chiusura.

Il 19 maggio appuntamento a Palazzo Verbania di Luino altro appuntamento dedicato al tema pesci e acqua dolci con relative problematiche ambientali e discussioni riferite in particolare al lago Maggiore.

Ci saranno conferenze con interventi di scienziati e ittiologi del CNR/RSA, chef, associazione ristoratori, e la presentazione del progetto “Incubatoio Naturale”, a tutela del pesce Persico reale (in collaborazione con altre associazioni), con proiezione di filmati subacquei, collegato in diretta con webcam subacquea, mostra fotografica e aperitivo di chiusure.

In entrambi le giornata sarà coinvolta la locale associazione ristoratori per la realizzazione di un menù a base di pesce di lago.

Lo Slow Food Day a Verbania

Slow Food Verbano e Cusio invita sabato 18 maggio a “Di Verde & Di Azzurro” alla Casa del Popolo Suna di Verbania, un’occasione per riscoprire alcune risorse del territorio.

Alle 10 appuntamento con “Non chiamiamole erbacce”, laboratorio di riconoscimento delle specie spontanee commestibili con Maria Cristina Pasquali. Ingresso gratuito, iscrizioni su whatsapp al 3491272672.

Alle 11.30 si prosegue con “Chiare fresche dolci acque”, laboratorio di degustazione di acque oligominerali e minerali con Riccardo Milan. Ingresso gratuito, iscrizioni su whatsapp al 328 874 6758.

Alle 12.30 si passa alla degustazione dei Sapori di lago, con carpione, pasta fresca e ragù di lago, dolce, 1/4 di vino o bibita e caffè. Iscrizioni entro il 15 maggio al 370 302 6401. Costo 25€

Alle 14.30 ci si sposterà alla Riserva di Fondotoce di Verbania per un viaggio silenzioso nel canneto, un’escursione naturalistica in barca a motore elettrico. Contributo di 10 euro, iscrizioni su whatsapp al 347 397 9745 (è previsto un secondo “viaggio” alle ore 16.00 in caso di elevato numero di prenotazioni).