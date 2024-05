Loggins & Messina, il duo country rock che fece impazzire i college americani

La storia del duo Loggins & Messina è abbastanza particolare. Jim Messina aveva fatto parte dei Buffalo Springfield e dei Poco, ma nel 1970 si era trasformato in produttore. La Columbia Records aveva nel frattempo fatto firmare un contratto per sei dischi a un giovane cantautore, Kenny Loggins, decidendo di affidarlo alla produzione di Messina non solo per questioni musicali, ma anche perché il suo nome avrebbe fatto un po’ da viatico per il pubblico dei college. Nel primo disco però la collaborazione era stata talmente importante che si decise di intestarlo al duo, che poi avrebbe proseguito così fino al 1976. La musica era un country rock di buona qualità e facile presa, con delle belle ballate di Loggins con testi giovanilisti (famosissima House at Pooh Corner che apre questo live), e dei pezzi un po’ più movimentati, e addirittura un po’ di psichedelia nella lunga Vahevala. Grande riscontro di pubblico ma vita abbastanza breve, visto che dopo quattro anni si lasciarono in amicizia per percorrere carriere soliste: quella di Messina non fu granché, mentre Loggins ebbe molto più successo (Footlose il maggiore). Val la pena ricordarli con questo doppio live, che suona tuttora molto fresco.

Curiosità: la formula a due non era molto praticata nel rock, ma comunque Loggins & Messina furono senz’altro il duo di maggior successo dei primi anni ’70. Saranno privati di questo”titolo” nel 1975 quando, dopo due o tre dischi ignorati dal grande pubblico, arrivarono al successo Daryl Hall & John Oates.

La Rubrica 50 anni fa la musica