Lonate Ceppino in festa per la nascita della Pro loco

Come nasce una Pro loco?

Nasce una sera d’estate, durante una festa del paese, mentre si ammirano i bambini giocare e ci si guarda intorno, osservando i volti dei propri concittadini che sorridono.

Poi ci si ferma a pensare a come poter rendere tutto questo ancora più speciale.

«Cosa possiamo fare per Lonate Ceppino?» si sono chiesti Vito Zappone e alcuni amici lo scorso agosto.

«In effetti manca una Pro loco» ha aggiunto uno del gruppo.

Poche parole, ma un obiettivo chiaro: impegnarsi per la comunità. In pochi mesi si sono trovati i volontari e si è arrivati a una data importante: il 31 gennaio 2024 è stata ufficialmente fondata la Pro loco di Lonate Ceppino.

«Abbiamo un direttivo di sette persone e, al momento, siamo a una 50ina di soci – racconta con soddisfazione Zappone, primo presidente eletto – ma con la giornata di festa di oggi il numero delle sottoscrizioni aumenterà senz’altro».

In effetti sabato 11 maggio la comunità ha risposto con entusiasmo all’invito dei volontari a festeggiare insieme: al parco comunale sui volti di grandi e piccini traboccavano i sorrisi.

Animazione, punto ristoro, possibilità di chiedere informazioni e iscriversi, ma soprattutto tanti abbracci e tante parole di incoraggiamento per il lavoro che attende i volontari.

«Spesso le persone si spaventano quando c’è da fare, questi ragazzi no – riflette con orgoglio il sindaco Clara Dalla Pozza, arrivata al parco comunale già con indosso la maglietta della Pro loco – loro hanno energia, entusiasmo e sono pronti ad impegnarsi per la nostra comunità. La nascita di questo gruppo è la ciliegina sulla torta per un paese ricco di associazioni, tutte importanti e preziose: la Pro loco rappresenterà il fulcro di questo variegato mondo».

In effetti, il presidente Zappone e i suoi compagni hanno trascorso la giornata al parco comunale a stringer mani e a ricevere pacche sulla spalla.

Un “buon lavoro” arrivato dalle altre organizzazioni, venute a scambiare gagliardetti, magliette e a dare il benvenuto a questi volontari. Ci sono gli Alpini, la Protezione civile, il Calcio, il Volley, ma anche tanti altri.

La notizia è uscita dai confini e ha raggiunto anche i comuni limitrofi. Dalla Pro loco Gorla Minore è giunto un «Buon lavoro ai nostri “nuovi cugini”», accolto con riconoscenza da Zappone e dai suoi.

Il battesimo della Pro loco è diventata così la celebrazione della vitalità di un paese, che si scopre ricco di passione e energia: tutte le associazioni si sono strette intorno alla Pro loco e, insieme, vogliono pensare al futuro di Lonate.