L’orchestra Ukom in concerto al teatro della Fondazione Molina di Varese

Giovedì 9 maggio, alle ore 15, al teatro della Fondazione Molina si terrà un concerto dell’orchestra UKOM di Varese che segna il riavvio ufficiale della collaborazione tra Associazione Immaginarte e Fondazione Molina. Il Covid infatti non ha permesso ai ragazzi dell’orchestra UKOM di continuare ad esibirsi per gli ospiti della Fondazione interrompendo così un rapporto già consolidato da anni. Fortunatamente è stato possibile per i ragazzi ritornare, al principio con delle esibizioni solistiche all’interno del reparto “Casa del sollievo” e ora con dei veri e propri concerti al teatro.

All’appuntamento saranno presenti anche i bambini più piccoli dell’orchestra (3 – 5 anni) che hanno iniziato a suonare da pochi mesi che per allietare il soggiorno degli ospiti si esibiranno con un programmo di brani tradizionali Suzuky e musiche di Vivaldi, Lulli, Bach e Mozart. I ragazzi torneranno poi il 18 Maggio con un concerto di musica da camera con musiche di Bach, Hayden e Mozart. In attesa dell’esibizione delle formazioni cameristiche e i quartetti dell’Associazione Immaginarte invitiamo tutti a partecipare all’evento del 9 maggio.