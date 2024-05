Luca Gentilini è il nuovo presidente del Comitato di Luino e Valli della Croce Rossa Italiana

Domenica 19 maggio si sono svolte le elezioni della Governance del comitato Luinese della Croce Rossa Italiana. Alla votazione hanno partecipato i volontari del Comitato i quali hanno eletto come nuovo Presidente dell’Associazione Luca Gentilini, di professione avvocato, volontario della Croce Rossa Italiana da quando aveva 15 anni di età, istruttore nella diffusione dei principi e dei valori dell’Associazione e del diritto internazionale umanitario, formatore dei volontari giovani, operatore di protezione civile, già eletto nel direttivo come consigliere nell’anno 2020.

Nel Consiglio Direttivo sono stati inoltre eletti Pierfrancesco Buchi, già Presidente del Comitato, Sonia Curtarelli, Chiara Bertoli e Michael Perri, quest’ultimo consigliere eletto dai volontari giovani di età ricompresa tra i 14 anni e i 32 anni.

“Sono grato a tutti per la fiducia riposta in me e nei componenti del nuovo Consiglio Direttivo. Cercherò con la massima possibile dedizione di ricoprire questo importante incarico, con senso di responsabilità verso i volontari e i dipendenti, verso tutte le persone che questo comitato aiuta ogni giorno, ma in particolare verso i giovani a cui auguro di essere influenzati nella loro vita dalla Croce Rossa come è stato per me. I miei più sinceri complimenti ai Consiglieri eletti, con i quali continuerò a lavorare per una Croce Rossa capace di rispondere ai bisogni delle persone con umanità e spirito di servizio”. Queste le parole del neo Presidente del comitato di Luino e Valli della Croce Rossa Italiana, Luca Gentilini.

“Luca saprà fare bene, raccogliendo il testimone di un lungo cammino fatto di tanto impegno e rappresentato soprattutto da coloro che con responsabilità hanno lavorato al mio fianco dietro le quinte, pancia a terra, spesso senza gli onori riservati al Presidente, ma con il cuore gettato oltre l’ostacolo ed ispirati dal fare la differenza nella nostra Comunità. Non mancheranno le rinunce di tempo ed affetti o le notti insonni con il ruolo che andrà a ricoprire, ma credo che la nostra Associazione meriti Luca Gentilini come nuovo Presidente, motivato, al passo con i cambiamenti e pronto a dare uno slancio alla nostra azione sul territorio”. Ha commentato Pierfrancesco Buchi, Presidente uscente del Comitato luinese