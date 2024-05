Maggio Con VareseNews: dove trovarci a Varese e nel Varesotto

Un mese intenso con tanti appuntamenti quello di maggio, nei quali siamo coinvolti o organizzati da noi. Tanti gli appuntamenti a Materia, lo spazio libero di VareseNews.

Il calendario di VareseNews è in continuo aggiornamento e trovate gli eventi, incontri e seminari dove siamo presenti. Il progetto “Anche io con VareseNews“, nato nel 2019, punta a mettere la nostra esperienza, professionalità e forza comunicativa al servizio di quanti vorranno condividere le proprie iniziative con noi.

TUTTE LE DATE

(calendario in aggiornamento)

Lunedì 6 maggio – Malnate

Il 6 maggio alle 20:45, Giorgio Gori, sindaco uscente di Bergamo e candidato alle elezioni Europee, sarà il protagonista di un evento organizzato dal Partito Democratico di Malnate. L’incontro, che si svolgerà nell’Aula Magna d”Falcone-Borsellino”, affronterà il tema “Salute e Sanità Territoriale: quali impegni per il futuro?”. Alla tavola rotonda parteciperanno anche Nadia Cannito – candidata a sindaco per il Pd alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno – e il consigliere regionale Samuele Astuti. Il giornalista Michele Mancino modererà la discussione. – Tutto il programma

8 e 9 maggio – Glocal Genova

Tappa ligure per Glocal, che l’8 e 9 maggio prossimi sbarcherà all’Acquario di Genova per una due giorni di incontri e dibattiti sul giornalismo digitale e la comunicazione. – Tutto il programma

9 maggio – Varese

Giovedì 9 maggio alle ore 20.45 presso la Sala Montanari, via dei Bersaglieri 5 a Varese

si svolgerà un incontro dal titolo “Quale agricoltura?” L’agricoltura contadina di piccola e media scala tra pratiche agronomiche sostenibili, nuove forme d’impresa e nuove ipotesi di mercato. Quali esperienze in provincia di Varese? Evento organizzato da DES Va – Distretto di Economia Solidale di Varese, in collaborazione con il gruppo di lavoro Orticoltori Varese. – Tutto il programma

Venerdì 10 maggio – Materia, Sant’Alessandro a Castronno

La via delle api – ore 17.00

Durante questo evento, i partecipanti saranno guidati lungo l’ultimo tratto di quello che diventerà la suggestiva “Via delle Api”: un percorso tematico che dalla stazione di Castronno condurrà, attraverso pannelli didattici e arnie, alla nostra nuova casa di Sant’Alessandro. Questo incontro sarà l’occasione per presentare un inedito docufilm, frutto di un anno di riprese con un produttore di miele locale, e per illustrare nel dettaglio il progetto della “Via delle Api”.

Lunedì 13 maggio – Castronno, nella Chiesa di Cascine Maggio

Il Comune di Castronno, in collaborazione con il Comitato Genitori delle Scuole Primaria Pascoli e Secondaria “De Amicis”, ha organizzato un incontro dedicato a genitori ed educatori: protagonista sarà il pedagogista Daniele Novara, modera VareseNews. Con il titolo “Il Coraggio di Educare: le tappe educative per una crescita serena”, l’incontro si propone di offrire spunti e consigli preziosi per affrontare con coraggio e consapevolezza il delicato compito dell’educazione dei figli. – Tutto il programma

Mercoledì 15 maggio – Materia, Sant’Alessandro a Castronno

Elezioni comunali: Presentazione lista Progetto Comune – ore 20.45

Progetto Comune ha già in calendario una serie di incontri con la cittadinanza: la squadra di Luca Vasoli sarà presentata ufficialmente il primo fine settimana di maggio e poi in diversi spazi tra cui Materia.

Martedì 16 maggio – Materia, Sant’Alessandro a Castronno

Un progetto per la Scuola Marconi – ore 14.30

Gli studenti dell’ITS RED hanno lavorato per proporre un progetto di riqualificazione dello spazio Materia sia per la struttura che per l’efficienza energetica. L’incontro sarà l’occasione di esaminare i lavori.

Venerdì 17 maggio – Materia, Sant’Alessandro a Castronno

“Tutte le strade portano a Materia”. Incontro sui cammini – ore 17.00

In linea con l’incontro dell’11 maggio, questo evento è pensato per accogliere tutte le realtà che vivono il territorio a passo lento: tour operator, gruppi di camminatori e guide locali avranno l’opportunità di partecipare, condividere le proprie esperienze e fare proposte.

Sabato 25 maggio – Materia, Sant’Alessandro a Castronno

Incontro di rete famiglie affidatarie con gli operatori di Albero della Vita – ore 10.00 – 11.30

L’incontro tra operatori e famiglie affidatarie é un momento prezioso di condivisione e confronto. Ognuno con la propria storia, quella del bambino o bambina che ha accolto, o dell’attesa di un abbinamento. Ogni intervento é nutrimento e crescita per tutti i partecipanti. L’incontro è a porte chiuse, ma la responsabile è disponibile a incontrare le persone interessate prima e dopo la Rete. Scrivere a boggio.fondazione@alberodellavita.org.

Giovedì 30 maggio – a Varese

Gianni Biondillo presenta il suo libro “Sentieri Metropolinati”. Modera Michele Mancino. In biblioteca.

Sabato 1 giugno

Premiazione Concorso Architetti e Inaugurazione Mostra – ore 11.00

Questo evento segnerà la conclusione del primo programma di incontri a Materia. Durante la premiazione del concorso di idee, saranno esposti i migliori lavori degli architetti che hanno contribuito a ridefinire il concept della scuola, dando così il via ufficiale alla rinnovata sede di Materia.