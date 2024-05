Maltempo, inagibile il teatro di Saronno. Si lavora per riaprire in sicurezza

È stato dichiarato inagibile oggi, 15 maggio, a causa di infiltrazioni d’acqua il teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Succede dopo le forti piogge che hanno colpito il Varesotto nella notte fra martedì 14 e mercoledì 15 maggio. Le forti piogge hanno causato infiltrazioni d’acqua nella zona dietro il palcoscenico.

Dal teatro rassicurano di essere al lavoro per creare minor disagio possibile e poter riaprire il prima possibile in totale sicurezza.

“Lo staff del teatro, i vigili del fuoco, il personale ufficio tecnico del Comune di Saronno sono intervenuti questa mattina tempestivamente – fanno sapere dal teatro -. Hanno valutato di sospendere le attività e di monitorare costantemente la situazione per riprendere la programmazione al più presto. Gli spettacoli sospesi della rassegna Studenti In Scena sono già stati riprogrammati in accordo con gli istituti scolastici nell’ultima settimana di maggio”.