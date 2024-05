Maltempo: nell’area prealpina allerta per rischio idrogeologico fino a giovedì

È allerta arancione nell’area prealpina per l’arrivo di un fronte perturbato. Da questa sera alle 21, martedì 14 maggio, il bollettino della Protezione civile di Regione Lombardia annuncia un allerta per rischio idrogeologico. Dal pomeriggio di oggi sono riprese le precipitazioni, localmente a carattere di rovescio e temporale, tendenti a divenire diffuse in serata sui settori occidentali, forti e persistenti tra alta pianura e Prealpi.

Tra la notte e il mattino di domani sono attese precipitazioni anche forti su pianura Nordoccidentale e vicini settori delle Prealpi. Nel pomeriggio-sera le precipitazioni tenderanno a divenire sparse, ma in concomitanza con una maggiore probabilità di locali rovesci o temporali, specie sulla pianura.

I fenomeni temporaleschi saranno possibili, seppur in un contesto di bassa o molto bassa probabilità di temporali forti, principalmente nel pomeriggio e in serata.

Si segnalano possibili accumuli locali su 12 ore fino a 100-140 mm su laghi e Prealpi varesine e fino a 80-100 mm tra Lario e Prealpi occidentali e Nodo Idraulico di Milano. Si prevedono venti in rinforzo sulla Pianura e su Prealpi Occidentali, con raffiche possibili fino a 40-50 km/h in pianura e fino 50-60 km/h sui settori esposti delle Prealpi.

Neve sulle Alpi oltre 2000 metri. Temperature massime: 15/17 gradi. Temperature minime: 13/15 gradi.

L’ufficio svizzero di meteorologia annuncia instabilità marcata fino a giovedì a mezzogiorno con un rischio marcato di piena del Tresa dal lago di Lugano fino alla foce nel Lago Maggiore

In conseguenza della previsione di precipitazioni con cumulate significative sul territorio (in particolare sui settori di Nord Ovest), a partire dalla seconda parte della giornata di oggi e per la giornata di domani, i sistemi locali di protezione civile sono in fase operativa minima di “Attenzione/Preallarme”.