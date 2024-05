Maltempo: primi allagamenti a Varese e c’è allerta rossa per il maltempo nelle prossime ore

Un’acquazzone ha già colpito l’area a nord di Varese a metà giornata e nelle prossime ore è stata alzata l’allerta meteo talvolta ai livelli massimi. Il maltempo non da tregua e l’inizio della settimana si preannuncia difficile.

Un piccolo nubifragio a Varese

Un primo assaggio dell’instabilità annunciata per tutta la settimana è arrivato poco dopo mezzogiorno di oggi lunedì 20 maggio quando l’area centrale della provincia è stata attraversata da un acquazzone che nei pressi di Varese e a nord di Varese si è trasformato in un vero e proprio nubifragio. Il temporale ha provocato numerosi allagamenti, nel quartiere di San Fermo è entrata l’acqua nel refettorio della primaria tra i due turni mensa dei bambini. Si è dovuto staccare la corrente anche al Centro Grilli, tra le sedi delle attività del Millepiedi per i disabili che si era già allagato settimana scorsa e dove erano in funzione delle pompe per svuotare il piano interrato.

L’allerta rossa per le prossime ore

Nel report diffuso alle protezioni civili dal Centro di Monitoraggio Rischi Naturali della Lombardia è contenuto un livello di allerta meteo davvero alto. Nella fascia dei laghi e del nord della provincia di Varese sono state diffuse un’allerta gialla per temporali e rischio idraulico e un’allerta arancione per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte.

Nella bassa provincia, con estensione all’altomilanese e al nodo di Milano, è invece stata diffusa un’allerta di preallarme con codice rosso per rischio idrogeologico, arancione per rischio idraulico e gialla per temporali. Un quadro di attenzione che da tempo non si vedeva così alta e che evidentemente è aggravata dal fatto dall’enorme quantità di pioggia già caduta nei giorni scorsi.