Manca personale al tribunale di Varese, la gimcana per arrivare al casellario giudiziale

L’allarme per la carenza di personale amministrativo in forza al tribunale, a Varese, era stato lanciato da tempo e non solo sulla stampa locale.

I risultati sono tuttavia evidenti in questi giorni in cui una fila lunghissima che diventa una gimcana intorno al chiostro interno al pianterreno del palazzo di giustizia si arricchisce di stupore per quanti passano da lì e in profonde sbuffate degli utenti in fila.

Tutto per arrivare al casellario giudiziale di Varese dove gli utenti si rivolgono per avere documentazioi legate alla posizione con la giustizia: certificati che solitamente vengono impiegati per vicende burocratiche che hanno a che fare con requisiti professionali.

«E potrebbe essere ancora peggio se non ci fossero i volontari dell’Associazione nazionale carabinieri che stanno svolgendo un lavoro meritorio», spiega il procuratore di Varese Antonio Gustapane, che dal su arrivo ha “riacceso“ il protocollo esistente per l’impiego di questi volontari fidati, ex appartenenti all’Arma e oggi in concedo che svolgono svariate funzioni amministrative a palazzo di giustizia (e che per fortuna stanno salendo di numero fra gli aderenti al progetto della Procura).