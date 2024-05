Dove “Mangiare nel Varesotto”? I nostri consigli utili (non richiesti)

La buona tavola fa parte della cultura italiana e anche in provincia di Varese ci sono tanti ristoranti che propongono cucine per tutti i gusti.

“Mangiare nel Varesotto” è un viaggio nel sapori delle cucina locale (e non solo), una guida a ristoranti e trattorie in provincia dove godere dei piaceri enogastronomici.

SEI UN RISTORATORE? Fatti trovare con la rubrica Mangiare nel Varesotto

SEI UN CLIENTE IN CERCA DI UN RISTORANTE? Prosegui con la lettura dell’articolo (articolo in aggiornamento)

ANGERA

〉La Bottega Numero 5

La cucina di lago e i prodotti tipici della montagna sono nel dna e nel sangue di chef Alessandro, che ha ereditato la passione per i fornelli da mamma Rina e papà Roby, cuochi con una lunga tradizione alle spalle e oggi al servizio dei clienti dell’hostaria con la loro pasta fresca, fiore all’occhiello nel menù della Bottega N.5 insieme al pescato del Lago Maggiore.

GALLARATE

〉Terminal Restaurant

“Col cibo puoi viaggiare in posti che non hai mai visto, ricordare quelli che hai amato”, è questa la filosofia del Terminal Restaurant di Gallarate, di via Cesare Beccaria 14, proprio di fronte alla stazione ferroviaria.

Un viaggio tra i sapori provenienti da ogni angolo del globo piatti che trasportano i tuoi sensi in un viaggio emozionante attraverso culture e tradizioni culinarie tutte da scoprire.

〉Fuoricentro

Situato appena fuori dal centro di Gallarate, il Ristorante Fuoricentro è un vero e proprio rifugio per gli amanti della buona cucina. Aperto dal lunedì al sabato, dalle 7.00 alle 23.00, il ristorante si trova in Piazza Buffoni 3 a Gallarate, proprio di fronte al casello autostradale, e dispone di un ampio parcheggio in prossimità del ristorante.

VARESE

〉Al Posto Giusto

Profumi e sapori della tradizione, in un locale rinnovato nel nome e nell’aspetto, con tante proposte davvero per tutti i gusti.

A Masnago ha aperto i battenti “Al Posto Giusto”, non un semplice ristorante, ma un circolo storico che interpreta questo ruolo in chiave moderna. Qui si possono trovare menù per tutta la famiglia, per gruppi di amici, per pranzi, merende e cene e per stomaci di ogni tipo.

〉W11 Original Alpine Restaurant

Würsteria 11 ha fatto un rebranding ed è diventata W11 Original Alpine Restaurant trasformandosi in un vero e proprio ristorante alpino. Assolutamente da provare per un’esperienza gastronomica unica in grado di soddisfare i palati con autentiche delizie alpine. Il locale si trova in piazza San Giovanni Bosco 1, Varese.