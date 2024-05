Manutenzioni e sociale: Franco Zeni presenta la sua lista e il programma per Cavaria con Premezzo

Venerdì 17 maggio, nella Sala Civica dell’Antico Palazzo Comunale, si è tenuta la presentazione ufficiale della lista “Insieme – Lista di paese – Zeni Sindaco”.

«Un evento partecipato e sentito, che ha visto la presenza di numerosi cittadini desiderosi di conoscere i candidati ed il programma elettorale per il prossimo mandato».

Presenti per sostenere la candidatura di Zeni e della sua squadra (formata in parte dall’attuale maggioranza, dall’attuale minoranza e da “volti nuovi” di civici con competenze e professionalità rilevanti) anche l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, Emanuele Monti (Consigliere regionale e Presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia), Francesca Brianza (attualmente Presidente di Equitalia Giustizia S.p.a.) ed i sindaci “vicini di casa” Andrea Cassani ed Emilio Aliverti.

Il candidato sindaco, Zeni, ha aperto l’incontro illustrando le principali linee guida che caratterizzano il programma della lista. Il motto scelto, “Azioni non promesse”, sintetizza l’impegno a proseguire nel solco tracciato dalla buona amministrazione del periodo 2019-2024. La lista si propone di mantenere e migliorare i risultati ottenuti, ponendo particolare attenzione alle fragilità sociali e alla gestione sostenibile del territorio.

Tra i punti salienti del programma, Zeni ha evidenziato l’importanza della prevenzione attiva e del monitoraggio costante del sistema idrico e del patrimonio forestale, elementi chiave per la salvaguardia delle zone naturalistiche. La manutenzione costante del paese è un altro aspetto su cui la lista intende concentrarsi, per garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti i cittadini.

La continuità nel favorire l’interazione tra commercianti, aziende, parrocchia e associazioni del territorio è vista come un elemento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del paese. Inoltre, Zeni ha sottolineato l’impegno nella salvaguardia della proprietà pubblica e privata, e nello sviluppo delle attività culturali e sportive, essenziali per il benessere e la crescita della comunità.

Particolare attenzione è riservata alle politiche giovanili, con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei ragazzi e creare opportunità di crescita e coinvolgimento. Allo stesso modo, la valorizzazione e l’ascolto degli anziani rappresentano una priorità per la lista, che intende promuovere il loro coinvolgimento attivo nella vita comunitaria.

Infine, Zeni ha parlato della necessità di semplificare la burocrazia e di mantenere un ascolto costante dei cittadini, per garantire una amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze della popolazione.