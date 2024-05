Marcia della Legalità 2024, Saronno in marcia contro le mafie il 23 maggio

Appuntamento a Saronno giovedì 23 maggio per la Marcia della Legalità 2024. Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare gli studenti a seguire valori di legalità e giustizia e a continuare a rendere omaggio alle vittime delle mafie nella giornata della strage di via Capaci, promuovendo i valori legati alla lotta alla mafia.

L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il liceo G.B.Grassi e il liceo Legnani, con il Presidio Rita Atria, l’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano.

Il programma prevede il ritrovo alle 9 presso il viale Santuario e partenza del corteo per le vie cittadine (piazzale Santuario, via Varese, via Primo Maggio, corso Italia, p.zza Libertà, via Portici, p.za Riconoscenza, via San Cristoforo, p.za Aviatori d’Italia, via Kennedy; via Vincenzo Monti, via Caduti Saronnesi, via Carlo Porta, via Pagani).

A chiusura è previsto un concerto in piazza del Mercato con l’esibizione delle Band Giovanili dal Liceo “G.B. Grassi” e successiva lettura di brani legati alla tematica delle legalità.