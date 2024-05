Maria Angela Danzì a Malnate a sostegno della candidata sindaca Irene Bellifemine

L’eurodeputata del M5S Maria Angela Danzì, candidata capolista alle elezioni Europee per la circoscrizione Nord Ovest, e Stefano Buffagni, già deputato al Parlamento italiano e che ha ricoperto importanti incarichi nell’esecutivo durante i governi Conte, nonché in precedenza consigliere regionale lombardo del MoVimento 5 Stelle, nel pomeriggio di domenica prossima, 12 maggio, saranno a Malnate, dove incontreranno i cittadini presso il banchetto – che sarà allestito in piazza Tessitrici – della lista “Malnate in Movimento”, che riunisce i candidati civici di Malnate 2024 e i candidati del M5S e si colloca nella coalizione a sostegno della candidata sindaca e attuale prima cittadina Irene Bellifemine.

L’arrivo di Danzì e Buffagni è previsto nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18. Ad accoglierli, oltre ai candidati malnatesi, anche gli esponenti del Gruppo territoriale di Varese e gli aderenti locali.