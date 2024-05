Mario Roncuzzi premiato con il ‘Boeu da ‘za’ alla presentazione di Musiche nelle Residenze Storiche

Se c’è qualcuno che si merita la benemerenza dedicata al “Boeu da ‘za”, simbolo delle famiglie nobili del paese ma anche della caparbietà, questo è Mario Roncuzzi. Il direttore artistico, ideatore di Musiche nelle Residenze storiche è riuscito a portare la rassegna alla diciannovesima edizione, nonostante la vita lo abbia messo a dura prova. In un incidente in moto il 9 ottobre del 2021 è rimasto ferito in maniera seria ma questo non gli ha impedito di portare avanti una tradizione che negli anni diventa sempre più importante e seguita.

E così quest’anno, la presentazione nel Municipio di Azzate, dell’edizione 2024 di Musiche nelle Residenze Storiche, si è aperta proprio con la consegna da parte del sindaco Raffaele Simone e del vicesindaco Giacomo Tamborini del premio “Boeu da ‘za” a Roncuzzi. «Passano i sindaci e passano le amministrazioni – ha detto Simone -ma questo evento, che unisce la musica alla possibilità di visitare edifici storici del nostro territorio, resta».

«Non riesco più ad organizzare questo evento da solo – ha detto invece il direttore artistico – ma sono circondato da validi collaboratori: Chiara Nicora, Giorgio Costa, Gabriele Labianca. Lo spirito della rassegna è sempre vivo: il programma prevede spettacoli accattivanti e popolari. Formula vincente non si cambia: ai partecipanti sono offerti spettacoli di alta qualità artistica in luoghi di indubbio interesse storico, grazie anche alla collaborazione di mecenati e di realtà produttive e artigiane tra le più interessanti della nostra provincia».

E quest’anno oltre all’azienda Goglio di Daverio che da tempo ospita un concerto della rassegna, s’è unita anche la Roda di Bodio Lomnago. Nel sito, ove si producono arredi d’altissima qualità per esterni, si terrà uno dei due spettacoli dedicati a Puccini, nel centesimo anniversario della morte. L’altro sarà invece a Sumirago nel Castello di Caidate.

Gli altri Comuni coinvolti, oltre a quelli già citati, sono Cazzago Brabbia, Brunello, Inarzo, Casale Litta, Buguggiate, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno.

Ed ecco il calendario completo degli eventi:

Domenica 2 Giugno ore 21 CAZZAGO BRABBIA – Chiesa di S. Carlo

Salotto partenopeo Mefitis Quartet

Valeria Veltro, soprano – Tiziana Lobosco, contralto – Gaetano Agoglia – Francesco Latorraca, chitarre viaggio nel mediterraneo

Venerdì 14 giugno ore 21 BRUNELLO – Antica Corte Pozzi

ricordando Antonio Ghiringhelli, sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano a 45 anni dalla morte

Capolavori sempre Verdi

Coro Sine Nomine, Camerata Polifonica, CorGentile, Schola Cantorum, Coro S. Chiara

Giuseppe Reggiori, direttore, Chiara Nicora, pianoforte, Chiara Martignoni, maestro del coro musiche di Verdi

Domenica 23 Giugno ore 21.00 INARZO -Sagrato della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Trio Hyperkronos

Lorenzo Guzzoni, clarinetto – Margherita Guarino, violoncello – Corrado Ruzza, pianofortemmusiche di Piazzolla, Bruni

Venerdì 5 Luglio ore 21.00 CASALE LITTA – Chiesa di S. Biagio

Eric Courreges, violoncello – Sébastien Mazoyer, fisarmonica musiche di Bach, Vivaldi, Schubert, Ravel. Scrjabin

Sabato 6 Luglio ore 2 SUMIRAGO – Castello di Caidate

Le donne di Puccini

Duo Pollice, pianoforte a 4 mani musiche di Puccini

Martedì 9 Luglio ore 21.00 BUGUGGIATE – Corte Caffi

Suggestioni senza tempo Trio Italiano

Endrio Luti, fisarmonica – Cristina Trimarco, fagotto – Thomas Luti, saxofono musiche di Moretti, Morricone, Piazzolla, Bach

Domenica 30 Giugno ore 21 GALLIATE LOMBARDO- Villa Calmia

Orchestra Canova, Enrico Saverio Pagano, direttore musiche di Bach, Mozart

Venerdì 19 Luglio ore 21 AZZATE – Villa Castellani (in caso di maltempo Teatro Castellani)

Il cortile delle Palme

David Simonacci- Daniel Myskiv, violini – Lorenzo Rundo, viola – Giorgio Matteoli, violoncello musiche di Wulliams, mancini, Porte, Rota, Morricone

Domenica 21 luglio INARZO – Sagrato della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo

Sur le fil Trio Maldestro

Bruno Giordano, sax e clarinetto soprano – Claudio Massola, clarinetto basso e flauti dritti – Alessandro Delfino, pianoforte classica, swing, jazz

Sabato 31 Agosto ore 21 BODIO LOMNAGO – Sito produttivo RODA srl

Vissi d’Arte – Omaggio a Puccini

Bruno Gambarotta, voce narrante, Elena Cornacchia, flauto – Giorgio Costa, pianoforte musiche di Puccini

Domenica 1 Settembre ore 21 AZZATE – Villa Castellani (in caso di maltempo Villa Ghiringhelli)

Giulia Falzanaro, pianoforte, musiche di Beethoven, Haydn, Mendelsshon, Chopin

Sabato 7 settembre ore 21 DAVERIO- ditta GOGLIO

Ottetto di fiati Promenade

Gianni Biocotino, flauto – Daniele Scanziani, oboe – Anna Maria Giaquinta- Stefania Belotti, clarinetti – Claudio Pane – Deborah Vallino, corni Alfredo Pedretti – Ambrogio Mortarino, corni musiche di Mozart, Reinecke, Puccini

Mercoledì 11 Settembre ore 21 GAZZADA-SCHIANNO – Villa Necchi

Sulle ali della musica Elena Piva, arpa – Giuseppe Nova, flauto, Sang Eum Kim, soprano, musiche di Corelli, Mozart, Donizetti, Bizet