Mariotto: “Ambiente, politiche sociali e collaborazione, per una Monvalle più viva e coesa”

Esperienza amministrativa – nel pubblico e non – buona conoscenza della comunità locale e una squadra di persone motivate: sono queste le carte che Gianni Mariotto giocherà alle prossime amministrative per la carica di sindaco di Monvalle. Il candidato, che negli anni passati ha già ricoperto l’incarico di vicesindaco, assessore e consigliere, guida la civica Monvalle Fare Futuro, una delle due liste in corsa alle elezioni dell’8 e 9 giugno.

«Siamo partiti dall’ascolto per arrivare a realizzare un programma che risponda davvero alle esigenze di tutte le fasce della popolazione – spiega il candidato -. E inoltre anche la lista che mi sostiene è espressione della cittadinanza nel suo complesso, con diverse competenze all’interno, alcune in ambito di amministrazione locale, altre in mondi diversi come ad esempio il volontariato e altre ancora alla prima esperienza di impegno civico». Qui i candidati

Monvalle è descritto come un piccolo comune, tranquillo e con una buona qualità della vita ma dove tuttavia non mancano alcune necessità, alcune delle quali prioritarie. «Confrontandoci con i cittadini, le associazioni e le diverse realtà del paese, abbiamo individuato una serie di azioni che sono sintetizzate nel programma che abbiamo presentato. Tra queste poniamo però alcune priorità come la tutela del territorio, inteso nel senso più ampio come paesaggio, decoro urbano e aree verdi e naturali, le misure a sostegno delle fragilità, i servizi e le politiche sociali rivolte a tutte le fasce della popolazione, dagli anziani ai giovanissimi». Sostegno al volontariato e all’associazionismo, politiche per le famiglie e collaborazione con le scuole di tutti i livelli e l’oratorio per riuscire a creare una comunità sempre più coesa e a offrire quei servizi che sono determinanti nella vita quotidiana.

Tra le tematiche più ricorrenti c’è anche poi anche quella della salute: «Sappiamo bene che in questo momento chi ha bisogno di assistenza sanitaria o semplicemente deve sottoporsi a cure o esami incontra delle difficoltà dettate da tempi eccessivamente lunghi e disservizi. Per questo motivo vogliamo farci portavoce dei diritti dei cittadini attraverso strumenti che già esistono come per esempio, “Sos liste d’attesa”».

LA PROSSIMA PRESENTAZIONE IN PROGRAMMA – La lista Monvalle Fare Futuro si presenterà ai cittadini, venerdì 31 maggio, alle 21 in Sala Consiliare.

Vai alla pagina di Monvalle del nostro speciale elezioni