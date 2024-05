Mastini alla finlandese: l’attaccante straniero è Mikael Kuronen

Rafforzata la difesa con l’ex Appiano William Mäkinen e con l’arrivo dall’Unterland di Marco Matonti, i Mastini cominciano a costruire anche le linee d’attacco con una linea precisa: sarà il Varese dei finlandesi.

Agli ordini di coach Gaber Glavic arriva infatti anche Mikael Kuronen: sarà lui il secondo straniero della squadra (lo ha annunciato oggi – martedì 28 – la società del presidente Carlo Bino) e andrà ad aggiungersi al terzino suo connazionale. Kuronen, nato a Tampere, è giocatore esperto: ha compiuto 32 anni e in carriera ha giocato in numerosi contesti internazionali compresa la Ligue Magnus, il massimo campionato francese da cui proviene.

Kuronen infatti arriva dalle Aigles (Aquile) di Nizza dove ha trascorso le ultime tre annate con grande regolarità (24, 21 e 25 punti a tabellino). Ma la sua esperienza in patria è ancora più solida visto che il nuovo giallonero ha collezionato oltre 300 partite nella Liiga, il campionato finlandese soprattutto con il Saimaan Pallo (SaiPa) di Lappeenranta. Inoltre Kuronen ha giocato in Svezia, Repubblica Ceca e Polonia: ora l’Italia dove approda per la prima volta con la voglia di lasciare il segno in IHL.

Secondo le guide, il nuovo attaccante del Varese può essere utilizzato in attacco sia come centro sia come ala vista la capacità di gestire il disco e di far sviluppare l’azione in transizione dal terzo difensivo a quello offensivo. Tecnica e pattinaggio, quindi, senza disdegnare la generosità e il gioco di squadra.

Messo un punto esclamativo in avanti, i Mastini dovranno ora continuare a costruire le linee offensive a partire dalla conferme che si attendono per i “senatori” gialloneri. Sul fronte entrate continua a essere forte la voce che parla di un ritorno di Marco Franchini, uno degli eroi della doppietta coppa-campionato del 2023. Se si concretizzasse il suo arrivo (e magari quello di Jozef Foltin, slovacco di passaporto italiano) il peso specifico dei gialloneri potrebbe davvero rivelarsi enorme.