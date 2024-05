Matteo Bianchi contro gli autovelox facili e a favore del Decreto Salvini

Gli autovelox sono una «tassa occulta sugli automobilisti», dice Matteo Bianchi, consigliere comunale di minoranza a Varese. Già primo cittadino leghista a Morazzone, apre il capitolo all’indomani del provvedimento con cui il ministro Salvini ha lanciato la sua crociata contro i rilevatori di velocità, con divieto sulle strada 50 km/h.

«Sorprendenti i dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, sulla quantificazione delle multe incassate dai Comuni. Questi dati, principalmente dovuti ad un continuo incremento di autovelox (il dato di Buguggiate fa rabbrividire) mettono in evidenza due cose: esiste una tassa occulta pagata da automobilisti e i bilanci dei comuni senza quegli introiti non stanno in pieni perché “drogati”».

«Risulta preoccupante l’utilizzo esagerato dei radar stradali, i quali non vanno sempre di pari passo con una necessità di sicurezza». Certo, quello di Buguggiate è un caso particolare e che ha fatto discutere per il numero di sanzioni. Ma Bianchi, da consigliere bosino, si appella agli amministratori di Palazzo Estense: «Ci auguriamo che il sindaco e l’assessore Catalano correggano la rotta, anche grazie ai nuovi decreti del Governo che ne limitano l’abuso». Negli ultimi tempi si è discusso in particolare dei controlli su viale Europa, asse urbane di scorrimento con limite a 70 km/h.