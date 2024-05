Mercoledì 12 giugno alle 21 in Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1) verrà presentato l’evento di presentazione di Mediterranea Saving Humans, Associazione di Promozione Sociale basata sull’attivismo internazionale

Mediterranea sbarca a Varese. Mercoledì 12 giugno alle 21 in Sala Montanari (via dei Bersaglieri 1) verrà presentato l’evento di presentazione di Mediterranea Saving Humans, Associazione di Promozione Sociale basata sull’attivismo internazionale, una piattaforma della società civile che dal 2018 compie un’azione non governativa di monitoraggio e soccorso di migranti, nel rispetto delle leggi internazionali del mare.

Il sottotitolo dell’evento è “Tra terra e mare, l’attivismo della società civile” e vuole divulgare la missione e le attività di Mediterranea Saving Humans per far conoscere l’associazione attraverso le testimonianze di attivisti e attiviste. Modera la serata il giornalista di VareseNews Tommaso Guidotti.

«Crediamo che questo sia un importante momento di conoscenza per tutta la collettività, e che ora più che mai, in mezzo ad un clima di guerre ed ingiustizie sociali, sia necessario stimolare la riflessione e il dibattito intorno a temi di grande attualità e forte impatto emotivo – spiegano gli organizzatori -. Vogliamo testimoniare come ciascuno di noi possa fare la propria parte portando avanti un’azione di pace, accoglienza ed integrazione per tutte e tutti, immaginando ed impegnandosi per un mondo diverso, perché crediamo fermamente che salvare vite sia sempre la cosa giusta da fare».

Evento con il patrocinio del Comune di Varese. Per informazioni mediterranea.varese.edt@gmail.com.