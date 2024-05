Mercato di Sesto Calende: pubblicato l’avviso per la riassegnazione dei posti

Il Comune di Sesto Calende pubblica l’avviso per la riassegnazione dei posti del mercato in centro città. Dopo l’approvazione in consiglio comunale, i banchi del mercoledì compiono dunque nuovi passi in avanti verso il ritorno sul lungofiume a distanza di quattro anni dal trasferimento temporaneo in Viale Lombardia, spostamento – avvenuto in piena pandemia – dovuto a motivi di sicurezza.

Come era già stato annunciato in diverse occasioni dal sindaco Giovanni Buzzi, per il ritorno in centro i principali passaggi necessari erano sostanzialmente due: l’approvazione di un nuovo schema di ristrutturazione del mercato e la successiva stesura di una graduatoria, così da stabilire le modalità della riassegnazione dei posti per gli addetti ai lavori.

(Nella foto la piantina dello schema del mercato in centro)

La nota integrale firmata dal primo cittadino in data lunedì 6 maggio (a questo link sono disponibili tutti gli articoli relativi al mercato di Sesto Calende):

Nell’ambito della procedura in corso per la ricollocazione del mercato nel centro storico,

comunichiamo che viene oggi pubblicato sul sito comunale l’avviso pubblico, riservato ai titolari di autorizzazione per l’esercizio del commercio su area pubblica nel mercato di Sesto Calende, per partecipare alla formazione della graduatoria per la scelta della posizione nel nuovo schema di

collocazione dei banchi in centro, approvato a metà marzo dal Consiglio Comunale.

Le domande, corredate della documentazione richiesta dal bando stesso, dovranno pervenire entro trenta giorni e successivamente verranno vagliate dall’Ufficio Commercio in modo da potere stilare la relativa graduatoria. La graduatoria servirà per potere individuare l’ordine con il quale tutti gli attuali detentori di autorizzazione potranno scegliere il posto fra quelli a disposizione per dimensione e categoria merceologica: alimentare o non alimentare.

I criteri per l’assegnazione del punteggio derivano dalle priorità previse dalla normativa regionale e da regolamento comunale e si riferiscono all’anzianità dell’autorizzazione a Sesto Calende, tenendo conto anche degli eventuali subentri – per non penalizzare i nuovi subentrati a precedenti licenze -, della presenza e partecipazione effettiva al mercato negli ultimi anni – escludendo il periodo del Covid che non viene conteggiato – e della data di iscrizione al registro delle imprese, mentre dovrà essere attestata la compatibilità del mezzo a disposizione con le misure degli spazi previsti.

Trattandosi di ristrutturazione del mercato esistente, i posti sono riservati esclusivamente a coloro i quali stanno già ora partecipando al mercato di Sesto Calende e questo consentirà a tutti loro di trovare un posto in centro. La maggiore o minore soddisfazione circa la collocazione nel nuovo schema, che è stato approvato con nuovi criteri di sicurezza per lo svolgimento del mercato, sarà ovviamente graduale rispetto alla possibilità e priorità di scelta da parte di ciascuno, così come definita dalla graduatoria. Si auspica tuttavia che il rientro del mercato in centro possa essere di soddisfazione per tutti gli ambulanti e le associazioni di categoria che tanto hanno caldeggiato il rientro in centro.

I produttori agricoli avranno dei posti a loro riservati, nella quantità oggi presente, tuttavia non dovranno fare domanda di partecipazione al bando perché non sono titolari di autorizzazione e quindi non dovrà essere stilata una graduatoria per la loro collocazione.

La procedura, per regolamento, non potrà concludersi prima di sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria che si formerà a seguito delle richieste pervenute.