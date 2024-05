Mini Trail del Campo dei Fiori: oltre 500 giovani runner in festa

Il Parco Din Don preparato per l’occasione dai volontari della Mondo Verde Malgesso, ha accolto sabato 11 maggio la straordinaria energia degli 520 giovani runner che hanno colorato il parco di allegria e divertimento durante il Mini Trail del Campo dei Fiori Trail.

Galleria fotografica Minitrail Campo dei Fiori, la carica dei 500 4 di 22

Attendere maggio è valsa la pena: la gara era in programma come “antipasto” del trail degli adulti nello scorso marzo ma era stata rimandata a causa del maltempo che aveva reso insicura la disputa della prova “maggiore”. I bimbi hanno atteso pazienti il loro momento che è arrivato oggi non a Gavirate (sede d’origine) ma appunto a Malgesso. E organizzatori, partecipanti e famiglie sono stati premiati da una giornata di sole meravigliosa.

Al Parco Din Don quindi sono arrivati in tanti, con diverse scuole che hanno aderito in massa (Gemonio, Luvinate, Voltorre, Bardello, Galilei e Canetta di Varese, Cocquio Trevisago, Corgeno, Malgesso) ma anche con parecchi bambini arrivati in via individuale. La manifestazione è nata nel 2016 grazie al prezioso contributo della Maestra Iolanda Santafata che per prima promosse l’iniziativa tra i suoi allievi di Oltrona.

In gara bambini e ragazzi tra i 6 e gli 11 anni (i più grandi delle classi quinte hanno gareggiato per primi fino ai più piccoli) che hanno corso a perdifiato e sgomitando tra loro per raggiungere il traguardo per primi. L’evento non competitivo ha visto la presenza di Andrea Macchi, “La lince di Gavirate”, campione di questa disciplina e impegnato nelle premiazioni che hanno coinvolto tutti i partecipanti.

Sempre durante le premiazioni lo speaker Davide Biganzoli, ha chiamato a raccolta Walter Rossi presidente Campo dei Fiori Outdoor ASD; Emanuele Mondini Presidente della Sezione di Gavirate del CAI oltre ad autorità e sponsor.

La giornata si è anche con numerose attività, come la possibilità di cavalcare i pony dell’agriturismo “Il Pivione” per il “battesimo della sella” e il truccabimbi, il cui ricavato è stato devoluto alla Onlus Charity In The World per sostenere i suoi progetti di solidarietà.

L’evento è stato organizzato dalla Campo dei Fiori Outdoor ASD in collaborazione con il Club Alpino Italiano, sezione di Gavirate e con il supporto logistico della Proloco di Bardello con Malgesso e Bregano. Patrocinato dal Comune di Bardello con Malgesso; ha beneficiato del contributo della Camera di Commercio di Varese e Varese Sport Commission; con il sostegno di Marelli e Pozzi come Main Sponsor, insieme a ITAS Assicurazioni, Ilpea, Elmec e Scoiattolo.