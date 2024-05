“Mio figlio investito a Cassano Magnago, cerco testimoni”

Una mamma cerca testimoni che possano fornire informazioni utili relative all’investimento di suo figlio avvenuto ieri (martedì) tra le 17,55 e le 18,00 mentre rientrava da lavoro in monopattino a Cassano Magnago. Il giovane è stato urtato da un furgone bianco con delle scritte.

Il fatto è avvenuto alla rotonda di via Fermi vicino alle scuole Fermi. In conseguenza all’urto il ragazzo è caduto e si suppone abbia sbattuto la testa perchè riporta un’escoriazione, ma per lo shock del momento non ricorda nulla.

«Chiedo gentilmente se qualcuno ha visto l’incidente o ha informazioni che possano aiutare a rintracciare l’autista di scrivermi privatamente» – spiega la mamma. L’autista si è fermato, ha chiesto il numero del ragazzo ed è andato via ma in seguito non ha chiamato. Chiunque possa fornire informazioni utili può scrivere a gabs.pinna@gmail.com.