Mistero e ironia con “Ten Little Indians”: un successo lo spettacolo multilingue dell’Istituto “E. Fermi” e della Scuola Media “San Giulio” di Castellanza

Mistero e investigazione, ma anche forza creatrice delle parole che, assemblate con armonia, danno vita a prodotti che regalano emozioni: questo hanno dimostrato gli studenti del Liceo Linguistico “E. Fermi” e della Scuola Media “San Giulio” di Castellanza giovedì 23 maggio, presso il “Teatro di Via Dante” mettendo in scena lo spettacolo multilingue “Ten Little Indians”, liberamente tratto dal romanzo di Agatha Christie.

Toccante il discorso della Dottoressa Stefania Mazza, che ringrazia gli ospiti legati all’Istituto e da sempre interessati ai suoi progetti: il Ragionier Giovanni Ercoli, la Dottoressa Ernestina Ricotta, il Dottor Francesco Eucherio e il giornalista Enzo Mari. Un ringraziamento particolare è rivolto alle Istituzioni, rappresentate dall’Assessore alla Cultura Davide Tarlazzi e dal Vicesindaco reggente Cristina Borroni, nel ricordo commosso e riconoscente del sindaco Mirella Cerini.

La Preside Ivana Morlacchi, insieme alle professoresse Sara De Bernardi e Natalia Di Matteo, introduce il pre-show a cura dei ragazzi della classe 1^ media B, che si esibiscono in una canzone in inglese scritta proprio da loro nell’ambito di un progetto in collaborazione con il Museo Ma.Ga di Gallarate.

La professoressa Luciana Ferrari, docente di inglese responsabile del Laboratorio Teatrale e regista, dà quindi inizio allo spettacolo insieme alla professoressa Sara Sommaruga, invitando il pubblico a cercare di risolvere il giallo e specificando che si tratta di una rivisitazione dell’opera originale, il cui finale è stato deliberatamente cambiato per non rovinare la sorpresa a nessuno. Tutti sono invitati quindi a godersi lo show, tenendo presente che i veri effetti speciali saranno i ragazzi stessi con la propria verve artistica.

All’apertura del sipario, un sinistro narratore e una musica inquietante mettono subito in chiaro che la vicenda sarà piena di misteri e di colpi di scena, ma anche di personaggi che, mettendo in scena vizi e virtù dell’essere umano, permettono al pubblico di immedesimarsi nella storia.

Questo spaccato di umanità è talmente affascinante da riuscire a coinvolgere il pubblico alla ricerca del colpevole, e i giovani attori si dimostrano totalmente a proprio agio nel muoversi sul palco esprimendosi correttamente in inglese, francese, spagnolo e italiano.

Nonostante si tratti di un celebre giallo, non mancano momenti di leggerezza grazie alle coreografie dei Little Indians e attimi di ilarità che precedono un finale inedito, con i vari personaggi che, uno ad uno, si godono gli applausi e l’approvazione di un pubblico stupito e soddisfatto.

I ringraziamenti da parte della Preside Ivana Morlacchi e della Dottoressa Stefania Mazza sono per tutti gli insegnanti che hanno reso possibile la realizzazione della rappresentazione teatrale: Luciana Ferrari, Sara Sommaruga, Emanuele Ianne e Michele Tosoni, insieme agli studenti di 5^AFM, 5^LL e 2^A media che si sono occupati dell’accoglienza del pubblico, nonché delle riprese fotografiche e video.