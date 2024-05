Mobilità sostenibile, vita green e nuove auto per l’età che avanza: in incontro di Spi Cgil e Legambiente a Varese

Il prossimo 14 maggio alle 17, presso il Salone Estense e con il patrocinio del Comune di Varese, si svolgerà l’incontro sugli stili di vita dedicato alla Mobilità Sostenibile.

In particolare, ci si soffermerà sulle buone abitudini da assumere, di pensionati e non solo, per vivere una vita sana ed ecologica. Muoversi a piedi, camminare, andare in bici, utilizzare i mezzi pubblici, sono tutte buone prassi che hanno bisogno di essere accompagnate da politiche pubbliche che le favoriscano.

Allo stesso tempo, in questi tempi così incerti, sempre più pensionati si chiedono quali siano le scelte migliori, anche per quanto riguarda l’acquisto dell’auto tra alimentazione elettrica, ibrida e motore termico.

Di tutto questo si discuterà con Federico Del Prete – responsabile Mobilità Legambiente Lombardia, Maria Grazia D’Amico – consigliera comunale di Varese, Giuseppe Micalizzi – Presidente di Ecorun Varese, moderati da Valentina Minazzi – presidente di Legambiente Varese. A concludere i lavori ci sarà Stefano Landini, segretario organizzativo SPI CGIL Nazionale.

In apertura è previsto il saluto istituzionale dell’assessore Andrea Civati e del segretario generale dello SPI di Varese Giacomo Licata.