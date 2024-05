Monsignor Delpini ad Azzate incontra imprenditori, sindaci e la comunità

Questo fine settimana sarà particolarmente significativo per la Comunità Pastorale Santa Maria Madre della Speranza di Azzate, che accoglierà la visita Pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini nel Decanato di Azzate. Monsignor Delpini arriverà in paese il 1° giugno, con un programma ricco di incontri e momenti di riflessione che coinvolgeranno la comunità locale.

Gli incontri del 1° Giugno

L’Arcivescovo inizierà la sua visita il 1° giugno con un incontro significativo alle 11 nella sede della Elmec in via Pret a Brunello con gli imprenditori della zona. Questo momento sarà un’importante occasione per discutere delle sfide e delle opportunità che il tessuto economico locale sta offrendo.

In serata, Monsignor Delpini incontrerà invece i sindaci del decanato per un dialogo sui temi più cari alla comunità. Questo incontro si terrà alle 19:45 nel salone della casa parrocchiale di Azzate, in Piazza Giovanni XXIII. Sarà un momento di confronto e collaborazione, volto a rafforzare il legame tra la Chiesa e le istituzioni locali.

Gli incontri del 2 Giugno

La giornata del 2 giugno sarà dedicata agli incontri con la cittadinanza e sarà scandita da una serie di eventi significativi:

Ore 10:45: Monsignor Delpini inizierà la giornata con una visita privata al cimitero, accompagnato dal Responsabile della Comunità Pastorale e da un gruppo di fedeli. Questo momento di raccoglimento e preghiera sarà dedicato alla memoria dei defunti e al conforto delle loro famiglie.

Ore 11:00: L’Arcivescovo incontrerà le famiglie dei ragazzi dell’iniziazione cristiana presso l’Oratorio. Sarà un’occasione per dialogare con i genitori e i giovani, sottolineando l’importanza dell’educazione alla fede e della comunità nella crescita spirituale dei più piccoli.

Ore 11:15: La celebrazione della Santa Messa avrà luogo nella Parrocchia Natività B.V. Maria di Azzate. Durante la messa, Monsignor Delpini consegnerà la regola di vita ai nonni, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nella trasmissione dei valori e della fede alle nuove generazioni. Al termine della celebrazione, l’Arcivescovo saluterà i chierichetti in sacrestia, ringraziandoli per il loro servizio.

Ore 12:30: La giornata si concluderà con un incontro con il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale presso la casa parrocchiale. Questo sarà un momento di dialogo e pianificazione per il futuro della comunità, alla luce degli insegnamenti e delle riflessioni condivise durante la visita.

La visita Pastorale di Monsignor Mario Delpini ad Azzate rappresenta un momento di grande significato per la Comunità Pastorale Santa Maria Madre della Speranza. La concomitanza con la Festa della Repubblica sottolinea inoltre l’importanza del dialogo e della collaborazione tra la Chiesa e le istituzioni civili.