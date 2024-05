Motori accesi per lo Slalom Luino – Montegrino: percorso, iscritti e orari della gara in salita

Una cinquantina di concorrenti sono pronti per dare vita alla seconda edizione del rinato slalom Luino-Montegrino di automobilismo, riportato in auge dall’Automobile Club Varese con la collaborazione degli enti locali e la supervisione di AciSport, che ha inserito la gara nel calendario della Coppa Slalom di Zona1.

La competizione si disputa tra sabato 4 (verifiche) e domenica 5 maggio ed è stata presentata ufficialmente giovedì 2 a Palazzo Verbania, alla presenza dei vertici di ACI Varese con il presidente Giuseppe Redaelli e con Giacomo Ogliari, e dei sindaci Enrico Bianchi di Luino e Fabio De Ambrosi di Montegrino Valtravaglia.

I PARTECIPANTI – Il campione uscente, lo specialista di Morazzone Davide Piotti, in tutto ha vinto nove edizioni della competizione e sarà di nuovo al via con la sua Osella-Bmw. I rivali però si presentano agguerriti: l’inserimento nel calendario Acisport porterà nell’Alto Varesotto specialisti del calibro dei torinesi Giuseppe Scozzafava (su Radical SR4) e Palmiro Strizzi (su Roadster), del legnanese Gianni Rotondi (Pro Sport/Suzuki), del verbanese Giovani “Bomberos” Ausonia (Kawasaki Demon), o del milanese Marco Riboni. Tra gli altri esponenti di casa ci sono Lele Rodili su Ford Fiesta e Stefano Dal Magro su A112 Abarth. QUI l’elenco completo degli iscritti

FORMULA E PERCORSO – Si parte da Voldomino e si arriva a Montegrino dopo aver percorso tre chilometri in salita (sulla strada provinciale 23 che collega i due centri abitati) resi più complicati dalla presenza di undici barriere che mettono alla prova le abilità di guida dei piloti. Sulla strada sono disposti anche numerosi birilli che, se colpiti, fanno scattare le penalità da conteggiare sul tempo di percorrenza finale. Ogni pilota ha a disposizione tre manches: la classifica finale sarà stilata conteggiando solo il miglior tempo fatto segnare da ciascun concorrente. Questo significa che anche all’ultima tornata la graduatoria potrà subire notevoli variazioni, specie se le condizioni di meteo e asfalto dovessero mutare nel corso della giornata.

GLI ORARI – Sabato è il giorno dedicato alle verifiche (tra le 15 e le 18): quelle sportive si terranno nei pressi del “Bar degli Sportivi” di via Gorizia a Luino, quelle tecniche nella vicina area camper. Prima e dopo le verifiche il pubblico potrà vedere da vicino le vetture impegnate nella competizione.

Domenica di buon mattino (7-8,30) ci sarà tempo per le ultime verifiche. Dopo il breafing pregara (9,30) inizieranno le ricognizioni che prenderanno il via alle 10,30 per permettere ai piloti di prendere contatto con la sede stradale. La prima manche scatterà alle ore 12 in punto: da lì in avanti si susseguiranno le salite sino a circa le 16,30. Le premiazioni sono previste dalle 17 circa in piazza Dante Girani a Montegrino Valtravaglia.

RACE TO DONATE – Tra i concorrenti al via c’è anche Alessandro Marchetti, solitamente impegnato su pista o nei rally ma questa volta presente per gareggiare ma sopratutto per portare un messaggio sociale. Marchetti è infatti l’animatore di Race To Donate, l’iniziativa volta a spingere le persone (in particolare i giovani sotto i 35 anni) a tipizzarsi e diventare potenziali donatori di midollo osseo. Una necessità per combattere la leucemia, malattia che ha colpito Marchetti negli anni scorsi. Il pilota varesino è guarito e da allora è impegnato su questo fronte: Race To Donate è stato anche partner di VareseNews in occasione del recente Rally dei Laghi.

RICORDANDO GIANCARLO – Nel corso della serata di Palazzo Verbania è stato annunciato che saranno messi in palio due trofei dedicati a Giancarlo Biasuzzi, storico pilota di rally che negli ultimi anni di carriera si è dedicato proprio agli slalom. Biasuzzi è da poco scomparso: la famiglia offrirà il premio per il vincitore del gruppo S (quello in cui gareggiava negli slalom) mentre gli Ufficiali di gara di ACI Varese offriranno quello per il gruppo A (frequentato negli anni del rally).