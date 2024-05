MTBVARESE: l’innovazione del turismo in bicicletta a Malgesso

Inaugurato nel 2020, MTBVARESE ha colto l’interesse crescente per le attività all’aria aperta, specialmente in seguito alla pandemia. Situato a Malgesso, questo progetto si è distinto come pioniere nell’organizzazione di escursioni guidate in mountain bike, attraendo circa 200 persone annualmente nei primi tre anni di attività.

Lo sguardo rivolto al futuro e alla qualità

MTBVARESE si sta ora preparando a fare un ulteriore salto di qualità, puntando a integrare il lusso, già fulcro dell’attività principale di NCC (Noleggio Con Conducente) del fondatore, nei suoi servizi. L’obiettivo è elevare l’esperienza offrendo escursioni in e-bike su misura e servizi transfer door-to-door con veicoli di lusso, garantendo un’esperienza unica ed esclusiva per i clienti più esigenti.

Servizi personalizzati e di alta gamma

MTBVARESE offre noleggio di e-bike di alta qualità e escursioni con guide esperte, assicurando che ogni avventura sia personalizzata secondo le preferenze dei clienti. Questa attenzione al dettaglio si estende al trasporto di persone con veicoli di lusso e al servizio di trasporto biciclette, rendendo ogni aspetto dell’esperienza cliente curato e senza stress.

«I nostri clienti tipo sono esigenti»

Il cliente tipo di MTBVARESE cerca un’esperienza ricca e personalizzata. I servizi offerti sono progettati per essere flessibili e modificabili in corso d’opera, consentendo ai clienti di adattare la loro esperienza secondo necessità e desideri spontanei. Inoltre, il servizio di presa e riconsegna door-to-door dalle strutture ricettive fino ai punti di inizio e fine delle escursioni aggiunge un ulteriore livello di comodità e personalizzazione.

Escursioni su Misura e Attività Esperienziali

Le escursioni guidate proposte da MTBVARESE non si limitano a percorsi predeterminati; sono vere e proprie avventure su misura che permettono ai partecipanti di esplorare i paesaggi mozzafiato del territorio circostante in maniera attiva e coinvolgente. L’azienda sfrutta la profonda conoscenza locale delle guide per offrire percorsi unici che variano dalla semplice esplorazione di sentieri naturalistici a itinerari più impegnativi, ideali per gli appassionati di ciclismo.

Contatti e Informazioni

Per scoprire di più su MTBVARESE o per pianificare la tua prossima avventura in e-bike, visita il sito www.MTBVarese.it. Con un’offerta che combina lusso, personalizzazione e il piacere dell’attività fisica, MTBVARESE si posiziona come leader nel settore del turismo attivo di lusso, promettendo esperienze indimenticabili e su misura per ogni visitatore.