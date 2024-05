Musica all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, ecco i concerti in programma

Da maggio a settembre saranno molte le occasioni per partecipare ad aventi musicali, il primo per il 18 giugno

Da maggio a settembre saranno molte le occasioni per partecipare ad aventi musicali all’Eremo di Santa Caterina del Sasso, la prima il 18 maggio alle ore 20.00, un concerto d’organo a cura del Lions Club Laveno Mombello. (foto di Franco Incorvaia).

Il primo è il concerto del 18 maggio che prevede l’utilizzo dell’organo settecentesco presente all’Eremo e di proprietà del Lions Club. Si tratta di uno strumento proveniente dal palazzo reale di Napoli caratterizzato da una tastiera breve di 3 ottave e mezza e da circa 300 canne. Tra gli effetti caratteristici l’organo permette di ottenere il suono della cornamusa e del cinguettio tramite l’uccelliera. Il programma del concerto prevede organo, oboe, violino e voce soprano. (L’ingresso la sera del 18 maggio sarà possibile dalle ore 19.30. Per ogni informazione e per conoscere la disponibilità di posti ancora disponibili 335.5466906 lionsclub.laveno.santacaterina@gmail.com).

L’Eremo di Santa Caterina del Sasso è un monumento pubblico, di proprietà della Provincia di Varese; accoglie ogni anno circa 160.000 visitatori da tutto il mondo. Nei mesi estivi la musica diventa co-protagonista del luogo, con appuntamenti di grande rilievo e occasioni di esibizione per giovani musicisti.

Gli eventi musicali proseguono per tutta l’estate sino alla prima settimana di settembre: l’Eremo torna ad ospitare le tappe di grandi festival internazionali come lo Stresa Festival e nazionali come il Festival Lago Maggiore Musica ad agosto e il festival Lago Cromatico a luglio. Nelle altre date tante opportunità per giovani artisti e professionisti affermati, che vengono ospitati all’Eremo grazie all’organizzazione di numerosi soggetti operanti in campo musicale.

Dopo il primo appuntamento del 18 maggio, altre due occasioni nel mese: il 25 maggio il Coro Piambello – che quest’anno festeggia i 50 anni di attività – sotto la direzione del maestro Renato Orsenigo proporrà un repertorio di canti popolari, con inizio alle ore 16.00. Il coro si esibirà gratuitamente per il pubblico, l’Eremo sarà accessibile con il normale biglietto di ingresso senza costi aggiuntivi.

Il 31 maggio alle ore 21.00 nuovo appuntamento: un’occasione di grande fascino per ascoltare il pianoforte all’Eremo. Con l’organizzazione del Lions Club Luvinate Campo dei fiori, il maestro Marco Polli eseguirà musiche di Rachmaninoff, Irving Berlin, Scott Joplin, John Williams, Ennio Morricone, Henry Mancini, Burt Bacharach. Il maestro Polli da circa 40 anni svolge attività pianistica, organistica e di compositore: attività che lo hanno portato in giro per l’Italia ed il mondo. Fra i concerti che ama ricordare, quelli a New York (Cattedrale di San Patrick) e Los Angeles (Walt Disney concert hall). Per lungo tempo è stato attivo nella collaborazione per restauri e manutenzioni di organi a canne. Premiato nel 2022 dal UNCI per meriti artistici e sociali, legati all’attività didattica con i ragazzi. Prima del concerto, alle ore 20.00, è possibile partecipare ad una visita guidata serale a cura di Archeologistics che si concluderà poco prima dell’inizio del concerto. La visita guidata ha un costo di € 5 cad ed è prenotabile tramite questo link: bit.ly/visiteguidateeremo

Gli appuntamenti proseguono il 2 giugno con il Concerto del 2 giugno, promosso dalla Provincia di Varese e il 15 giugno alle ore 21.00 con l’Ensemble Mozart. A luglio la sera del 6 luglio si esibiranno le arpe di Harpbeat Orchestra, il 26 luglio l’Eremo ospita il festival Lago Cromatico. Lo Stresa Festival fa tappa qui il 21 e 22 agosto, mentre il 7 settembre sarà presente il Coro Ensemble Langenzenn in collaborazione con il comune di Brinzio.

Le visite guidate serali saranno disponibili sempre un’ora prima dell’inizio dei concerti. Tutti i programmi saranno disponibili in prossimità delle date dei concerti sul sito ufficiale dell’Eremo www.eremosantacaterina.it. Eventuali informazioni possono essere richieste a info@eremosantacaterina.it oppure 328.8377206.