Musica barocca all’istituto Aloisianum di Gallarate

Venerdì 10 maggio alle ore 21 (ingresso libero) i musicisti Roberto Bacchini all’organo e Francesco Postorivo al violino si esibiranno in un concerto classico incentrato principalmente sulla musica barocca, con autori come Bach, Handel e Vivaldi.

In particolare le sonate da chiesa con la caratteristica di mettere in luce lo strumento solista, in questo caso il violino accompagnato dall’organo che fa le veci del “basso continuo” ad eccezione del Concerto di Vivaldi che chiude il concerto e che è tratto dal “Cimento dell’armonia e dell’invenzione” in cui la parte organistica è una riduzione di quella orchestrale.

Verrà eseguito anche il celebre “Adagio in Sol minore di Albinoni” ricostruito da Giazotto sulla base di alcuni frammenti lasciati da Tommaso ritrovati nella biblioteca statale di Dresda. Si pensa che i frammenti siano riconducibili alla parte lenta di una Sonata.

Ore 21.00 Chiesa Sacro Cuore Aloisianum – Via San Luigi Gonzaga 8, Gallarate.

Ingresso libero.