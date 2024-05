Nasce Futura Civitas, un gruppo di opinione per far confrontare i candidati sindaco di Olgiate Olona

A febbraio scorso un gruppo di cittadini di Olgiate Olona, a partire da alcune donne e giovani, si sono riuniti per condividere idee e opinioni sul futuro del paese in cui vivono. Il gruppo è nato con lo scopo di alimentare un processo partecipativo dal basso, e intende interfacciarsi con chiunque vincerà le elezioni dei prossimi 8-9 giugno, portando idee, stimoli e tenendo viva la partecipazione popolare: «Tutto questo in un momento storico difficile, in cui l’affluenza alle elezioni è sempre più bassa e in cui non sembra esserci interesse verso la cosa pubblica».

Il gruppo si è interrogato su quelle che ritengono debbano essere le priorità di azione della futura amministrazione comunale, e abbiamo sintetizzato queste priorità in un documento, che abbiamo reso pubblico attraverso il nostro nuovo sito web. Il nome che si è dato il gruppo è Futura Civitas.

Con questa prima uscita pubblica vogliono far conoscere l’iniziativa, che, ci tengono a precisare, non è una lista elettorale. «Intendiamo invece svolgere da qui in avanti un ruolo di cittadinanza attiva sul territorio, suggerendo interventi, collaborando ad iniziative, vigilando sull’operato degli amministratori. Non ci schieriamo con nessuna parte politica o lista civica ma la nostra missione è quella di collaborare come cittadini con le istituzioni per tradurre in realtà le idee in cui crediamo. Vogliamo essere il ponte tra i desideri della comunità e l’azione delle istituzioni, lavorando insieme per plasmare un futuro più luminoso per tutti».

Per iniziare questa esperienza, per aprirsi al pubblico e farsi conoscere, hanno invitato i candidati alla carica di sindaco di Olgiate Olona alle prossime elezioni, dott. Giovanni Montano e arch. Giorgio Volpi, ad un incontro-dibattito pubblico aperto alla cittadinanza: «vorremmo porre ai due candidati delle domande su temi che noi riteniamo utili e interessanti per gli elettori e per tutti i cittadini, portando anche nostre proposte di metodo per una partecipazione attiva alla vita pubblica. Siamo in attesa di un riscontro sullo svolgimento di questo evento; comunicheremo ulteriori dettagli a riguardo nei prossimi giorni. Per ulteriori informazioni invitiamo a visitare il nostro sito web, https://infofuturacivitas.wixsite.com/futura-civitas».