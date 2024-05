Nel cuore di Varese si è celebrato il 165esimo anniversario della Battaglia di Biumo

E’ stato celebrato a Varese nel pomeriggio di sabato 25 maggio il 165° anniversario della storica battaglia di Biumo combattuta il 26 maggio del 1859.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’associazione “Varese per l’Italia”, ha visto il tradizionale corteo partire da piazza Cacciatori delle Alpi diretto in piazza del Podestà in un abbraccio tricolore che ha colorato le vie del centro cittadino.

Associazioni d’arma e combattentistiche e autorità hanno raggiunto piazza del Garibaldino dove è stato suonato l’Inno di Mameli. Erano presenti il Prefetto Salvatore Pasquariello, il sindaco di Varese Davide Galimberti, il consigliere provinciale Simone Longhini e le madrine della manifestazione Paola Massani vedova Valcavi e Simona Milanesi.

Hanno sfilato gli Alpini del gruppo di Varese, l’associazione Combattenti e reduci, crocerossine, aviazione, marinai, autieri esuli dalmati, gli Alpini di Brinzio, i bersaglieri di Vergiate e Varese, accompagnati dal Corpo filarmonico cittadino di Malnate e dalla fanfara dei bersaglieri di Vergiate.

Luigi Barion, presidente dell’associazione “Varese per l’Italia”, ha ricordato i soci fondatori scomparsi Giovanni Valcavi, Angelo Monti, Ambrogio Vaghi e Vincenzo Bifulco e lodato l’iniziativa del Comitato nato per la realizzazione di una stele in memoria di Francesco Daverio da erigere a Calcinate del Pesce, luogo di nascita.

La cerimonia è proseguita con la deposizione di una corona d’alloro ai piedi del Garibaldino in onore dei caduti delle guerre risorgimentali, con sottofondo della Leggenda del Piave. A conclusione il professor Robertino Ghiringhelli, noto ed apprezzato storico, ha ricordato le tre Varese che si sono succedute nel tempo: risorgimentale, manifatturiera ed amministrativa. Gran finale con le note trascinanti delle due fanfare, molto apprezzate dal numeroso pubblico presente.