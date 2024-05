Nel weekend si accendono i riflettori su Malpensa Fiere con Milano Comics&Games

Questo fine settimana, 11 e 12 maggio 2024, Milano Comics&Games è pronta a dominare la scena lombarda: gli oltre 33.000 metri quadrati di Malpensa Fiere sono pronti ad accogliere gli appassionati di fumetti, videogiochi, giochi da tavolo, cosplay e cultura pop con un’edizione memorabile, ricca di novità e ospiti di prestigio.

Tra i tantissimi ospiti di questa edizione ricordiamo sabato 11 Cristina D’Avena, indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati, i mitici commentatori del WWE Luca Franchini e Michele Posa, e ancora Manuela Blachard e Carlotta Brambilla, indimenticabili presentatrici di Bim Bum Bam.

Domenica 12 invece arrivano Pietro Ubaldi voce di Doraemon, Patrick Stella, Taz, i cantanti Stefano Bersola e Letizia Turrà e la cosplayer Giorgia Vecchini in DisneiAmo, Elisa Rosselli la cantante delle Winx e, in esclusiva per Fiere del Fumetto, l’inconfondibile Rocco Siffredi, una vera icona pop.

Numerose le novità di questa edizione: proiezione di film d’animazione e l’anteprima di Donnie Darko versione Director’s Cut in uscita al cinema il 3, 4 e 5 giugno; Dinner & Fun ovvero l’after party in fiera sabato dalle ore 19 ad ingresso gratuito per la sola area Food; l’area Tattoo Lovers e i panel dei creator Adrian Fartade, L’Inspiegabile, La Necroturista e Beccamorta che si distinguono per la loro capacità di catturare l’immaginario collettivo attraverso i misteri dell’universo, della vita e della morte.

La Mostra Mercato si preannuncia ricca di nuovi espositori, con importanti fumetterie e case editrici italiane. Il cuore pulsante sarà l’Artist Alley e la Self Area, dedicata agli indie e alla creatività delle autoproduzioni, dimostrando l’impegno degli organizzatori nel promuovere l’espressione artistica a tutti i livelli.

Per gli appassionati di tecnologia e giochi, il Padiglione Gaming garantirà un’immersione totale nei videogiochi con tantissime postazioni PC e console disponibili per sfide e gameplay, accanto a tornei, cabinati vintage, Escape Room, VR e Laser Tag. Originale la competizione Brick Attack! che vedrà gli appassionati di LEGO® sfidarsi in costruzioni creative, sotto gli occhi di una giuria che selezionerà temi tra fumetti, cartoni animati, film e serie TV mentre per il Torneo Offline Regional di OnePiece sono attesi 512 sfidanti, da tutta Italia ed Europa, pronti a sfidarsi a Milano Comics&Games.

E poi naturalmente il grande mondo Cosplay con contest, aree tematiche, raduni e set fotografici e il KPOP, che proporrà esibizioni e flashmob, confermando Milano Comics&Games come un appuntamento imperdibile per chi ama immergersi a 360 gradi nel mondo dell’intrattenimento contemporaneo.

Programma completo su www.fieredelfumetto.it

Apertura ore 10-19, ticket in prevendita da € 11,00 navette gratuite dalle stazioni di Busto Arsizio a Malpensa Fiere.

In breve:

Milano Comics&Games 2024

Malpensa Fiere, Busto Arsizio

11-12 Maggio 2024 (10-19)

Ticket online € 10,00 + comm.serv.

Ticket online 2 giorni € 19,00 comm.serv.

Ticket alla cassa € 15,00

Parcheggio gratuito

Navetta gratuita (Stazione Nord-Stazione FS di Busto Arsizio-Malpensa Fiere).

Ingresso gratuito fino a 6 anni

www.fieredelfumetto.it