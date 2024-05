Nella chat aziendale le immagini del ladro: la commessa lo riconosce e lo fa arrestare dalla polizia di Como

La Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio di giovedì ha arrestato per furto aggravato un 34enne tunisino con precedenti di polizia, senza una dimora fissa e irregolare in Italia. Il tunisino è accusato di aver preso di mira i negozi OVS presenti in città colpendo e fuggendo senza mai dare la possibilità di essere fermato.

Infatti, le denunce sporte dai gestori dei due principali negozi, di Como e di Montano Lucino, corredate dalle immagini dell’ignoto ladro, non avevano al momento avuto un riscontro positivo. Questo fino a ieri quando il ladro, dopo aver colpito nel centro commerciale di Montano Lucino è stato notato sul marciapiede della stazione delle F.N.M. di Grandate da una dipendente del negozio.

La donna stava andando a casa, – i dettagli del furto e le immagini delle fattezze e abbigliamento del ladro erano stati pubblicati sulla loro chat aziendale – decidendo così di avvisare il 112 NUE e seguirlo, permettendo alle volanti della Polizia di Stato, ricevute le descrizioni del soggetto, di individuarlo e farlo scendere dal treno alla stazione di Como Borghi.

Portato in Questura il 34enne tunisino è stato trovato in possesso di una grande busta di plastica con il marchio del negozio appena razziato, contenente capi di abbigliamento per un valore di 315 €, – parte della merce aveva ancora applicate le placche antitaccheggio – e nel marsupio che aveva alla cintura anche di 1 grammo di eroina. Avvisato dai poliziotti, il PM di turno ha disposto l’arresto del 34enne e il processo con il rito direttissimo previsto questa mattina alle 10.30, l’uomo è stato inoltre sanzionato per la detenzione della droga e denunciato in stato di libertà per la violazione della legge sull’immigrazione in quanto irregolare sul territorio.