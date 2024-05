Nominati i tre comitati interni di Acinque spa. Si dimette la consigliera Arcudi

Il consiglio di amministrazione di Acinque spa ha annunciato oggi le nomine dei nuovi comitati interni, oltre alle dimissioni della consigliera di amministrazione Annamaria Arcudi.

I comitati interni designati sono i seguenti: comitato controllo e rischi, che includerà anche le funzioni di comitato parti correlate, sarà presieduto da Marco Canzi e comprenderà Paola Musile Tanzi, Elio Della Patrona e Giulia Consonni. Comitato remunerazioni, presieduto da Annamaria Di Ruscio, con Giuseppe Basso e Elisabetta Piantoni come membri. Comitato strategico, incaricato anche dell’analisi dei temi rilevanti riguardanti la sostenibilità e la generazione di valore nel lungo termine, sarà composto da Matteo Barbera, Marco Canzi, Annamaria Di Ruscio e Stefano Cetti.

Il consiglio di amministrazione ha inoltre deciso di mantenere le funzioni del comitato nomine all’interno dello stesso organo. In aggiunta, è stata comunicata la decisione della consigliera Annamaria Arcudi di dimettersi da Acinque spa con effetto immediato per perseguire nuove opportunità professionali.

Secondo le informazioni disponibili, la ex consigliera Arcudi non possiede azioni ordinarie dirette o indirette di Acinque spa e non è prevista alcuna indennità o altri benefici in seguito alla sua cessazione dalla carica.

Il consiglio di amministrazione procederà all’integrazione dell’organo amministrativo non appena tecnicamente possibile, conformemente ai Patti Parasociali e allo Statuto disponibili sul sito www.gruppoacinque.it. Le nomine saranno comunicate al mercato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

I risultati del primo trimestre sono in netto incremento rispetto al 2023. L’ebitda è pari a 36,3 milioni di euro (22,9 ml. di euro nel 2023), Ebit2 pari a 22,4 milioni di euro (10,8 ml. di Euro nel 2023). Risultato netto pari a 10,5 ml. di euro (5,6 ml. di euro nel 2023), investimenti per 11,0 ml. di euro (11,9 ml. di euro nel 2023), indebitamento finanziario netto pari a 229,3 ml. di euro, in miglioramento per effetto delle ottimizzazioni intraprese dal gruppo in tema di gestione del capitale circolante netto (257,9 ml. di euro al 31.12.2023), Leverage3 pari a 0,43 (0,49 al 31.12.2023)