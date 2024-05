Non solo libri e fiber art. A Busto Arsizio arriva Piano City Milano e la chitarra di Ausias Parejo

Anche quest’anno, sempre grazie alla partnership tra l’Associazione Culturale Musikademia APS, l’Associazione Educarte e l’ISSM Puccini di Gallarate con il Patrocinio comunale, Busto Arsizio entra nel cartellone di Piano City Milano, unica città della provincia di Varese (19 maggio). Ma la musica non si ferma neanche per la stagione sinfonica che “salva” l’ultimo appuntamento (12 maggio) grazie alla disponibilità della sala Pro Busto, in attesa che il teatro Sociale Delia Cajelli torni agibile.

L’assessore alla Cultura Manuela Maffioli non può che essere soddisfatta: «Questo mese di maggio è davvero pieno di eventi culturali. Da BA Book al teatro, dalla FIBER art alla musica con Piano City. Sono contenta e soddisfatta di essere riuscita a non privare il pubblico di queste occasioni grazie anche alla sala della Pro Busto che ha fatto da contenitore di emergenza ma di ottima qualità».

Piano City Milano tocca anche Busto Arsizio

Domenica 19 maggio il Santuario di Santa Maria a Busto Arsizio ospiterà 4 concerti (ore 10.30, 16.00, 18.00 e 20.30), dando spazio a talentuosi giovani musicisti (studenti dell’ISSM Puccini di Gallarate) di esibirsi in pubblico (Elena Scrivo, Alessandro De Maestri, Luca Giola, Fabio De Bortoli). Il centro di Busto Arsizio continua così ad essere inserito nella rete di Milano, la quale non concentra l’attenzione verso il centro del capoluogo ma ne invade pacificamente tutto lo spazio urbano raggiungendo anche mete fuori porta.

Piano City Milano è il primo festival diffuso di Milano nato nel 2011, cresce negli anni e si evolve accompagnando la metamorfosi e la rinascita di Milano grazie all’innovativo metodo di lavoro che vede il coinvolgimento di istituzioni, artisti, associazioni, reti e partner.

«Esser riusciti a inserire per il quarto anno consecutivo Busto Arsizio tra le città ospitanti questo importante festival – spiega Davide Bontempo, Presidente e Direttore Artistico di Musikademia – è motivo di grande soddisfazione, frutto del risultato dell’efficace collaborazione tra Musikademia ed Educate. Ringrazio Don Severino Pagani che ha accolto anche quest’anno la nostra proposta di svolgere i quattro concerti all’interno della bellissima cornice del Santuario di Santa Maria, uno dei più rappresentativi edifici di Busto Arsizio, opera di Antonio da Lonate e Tommaso Rodari e che sorge dal 1517 nel centro geometrico della città».

I quattro concerti proposti sono gratuiti e si possono trovare maggiori dettagli su https://pianocitymilano.it/programma/

Ausias Parejo chiude la stagione sinfonica e il Festival chitarristico internazionale

Domenica 12 maggio alle ore 18.00, presso la Sala Pro Busto, quinto ed ultimo appuntamento della Stagione Sinfonica 2023-2024, che in occasione del XXXIX Festival Chitarristico Internazionale Bustese ideato da Pieralberto Pizzolotto, vedrà come protagonista un giovane prodigio spagnolo Ausias Parejo. Valenciano, di 18 anni di età, è un affermato interprete vincitore di 36 concorsi.

Nel 2022 ha vinto il 1° premio al XV Concurso Internacional de Guitarra Alhambra, il 2° premio al 543 Concorso Pittaluga di Alessandria, il 2° premio al 37° Concurso “Andrés Segovia” e il 1° premio al 102° Concurso de Juventudes Musicales de España. Ospite in numerosi e prestigiosi festival in Italia, Croazia, Portogallo, Stati Uniti, Messico, Francia, Repubblica Ceca e Spagna; ha registrato due CD, uno dei quali per la Naxos.

Sarà accompagnato dall’Orchestra Du.Ca. diretta dal M° Davide Bontempo nel Concierto de Medujar per Chitarra e Orchestra di Anton Garcia Abril compositore della cosiddetta “generazione del ’51”. Manifesto culturale della sua generazione era di rompere la situazione di isolamento artistico in cui la Spagna si trovava a causa della dittatura franchista e iniziare una nuova musica “europea” senza staccarsi però dal legame con la tradizione spagnola. II Concerto Mudéjar, scritto nel 1986, va in questa direzione omaggiando la cultura mudéjar, nome con cui si indicano gli arabi che rimasero fedeli alla loro religione nei territori riconquistati dai cristiani nel XII secolo, e che produssero capolavori d’arte e architettura grazie ai loro sapienti artigiani. Il concerto verrà aperto dalla Simple Symphony per orchestra d’archi di Edward Beniamin Britten, che scrisse nel 1934 a soli vent’anni raccogliendo temi tratti da opere precedenti e assemblandoli in modo organico, chiaro e semplice.

Superiamo le difficoltà

«La chiusura del Teatro Sociale Delia Cajelli è stato un duro colpo per la Stagione Sinfonica, che aveva in calendario ancora due produzioni – commenta il M° Davide Bontempo, direttore artistico e musicale della Stagione Sinfonica del Teatro e Presidente di Musikademia -. Cosi come siamo riusciti a rappresentare il mese scorso il Peer Gynt al Teatro Manzoni di Busto Arsizio con la partecipazione di circa 600 studenti, anche quest’ultimo spettacolo, che si inserisce nel prestigioso Festival Chitarristico Internazionale Bustese, è salvo grazie all’intervento del Comune di Busto Arsizio. II concerto verrà ospitato nella Sala Pro Busto che sebbene sia più piccola del Sociale, ha una buona acustica specialmente per concerti che vedono protagonista la chitarra classica».

Il teatro Sociale, infatti continua ad essere chiuso per i problemi noti di infiltrazioni. Al momento non ci sono notizie ufficiali su quando verranno effettuati i lavori necessari alla riapertura: «L’auspicio è che il teatro torni nella disponibilità del pubblico e degli artisti ma la rete di protezione messa in piedi sta funzionando e ci permette di rivalutare spazi alternativi di cui la città è ricca».

Come partecipare

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su OOOH.EVENTS:

https://oooh.events/evento/ausias-parejo-orchestra-du-ca-biglietti/

oppure contattando Musikademia via mail: musikademia@gmail.com