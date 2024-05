Nove detenuti al Castello di Masnago per visitare la mostra di Andrea “Ravo” Mattoni

Martedì 15 maggio, un gruppo di 9 detenuti (4 ammessi alla semilibertà, 5 al lavoro all’esterno) si sono recati in visita al Museo Civico di Arte Moderna e Contemporanea del Castello di Masnago per visitare la mostra dell’artista Andrea “Ravo” Mattoni, dal titolo “img2img- Pittura, copia e Intelligenza artificiale”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’assessorato alla Cultura del Comune di Varese e la Direzione della Casa Circondariale.

Erano presenti per la Prefettura il Capo di Gabinetto Gerardo Corvatta, l’assessore alla Cultura Enzo La Forgia e la responsabile dei Musei Civici del Comune di Varese Valeria Marinoni.

L’artista Andrea Ravo Mattoni ed il stuo staff composto da Andrea Ceresa e Monica Guadalupi Morotti, curatori della mostra, hanno accompagnato i detenuti in un percorso immersivo e coinvolgente. L’artista ha anche illustrato il suo percorso di vita e come caparbiamente, nonostante le difficoltà che la vita pone, si possano raggiungere obiettivi importanti, con passione e impegno.

Hanno accompagnato la visita la direttrice della Casa Circondariale di Varese Carla Santandrea, i funzionari pedagogici Domenico Grieco e Serena Pirrello e il cappellano Don Giuseppe Pellegatta.

«L’iniziativa – sottolinea la direttrice Carla Santandrea – è stata sicuramente particolare e innovativa. Ravo ci ha trascinati nel suo mondo fatto di bellezza e colore, in un percorso espositivo in cui l’arte si mescola all’intelligenza artificiale. La sua Street Art ha creato un ponte tra l’arte museale e la strada, insegnando la bellezza alla gente. Proprio questa possibilità di portare una rappresentanza di detenuti a conoscere una forma particolare della bellezza ha suscitato in loro grande interesse e coinvolgimento. Ringrazio l’assessore alla Cultura, i responsabili del Museo, l’artista ed il suo staff per questa opportunità così arricchente».