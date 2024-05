Nuova energia in Comune, Progetto Futuro si presenta ai cittadini di Morazzone

Nella sala consiliare del Comune, il candidato sindaco Alberto Steidl e i componenti della lista Progetto Futuro per Morazzone, si sono presentati ai cittadini ed hanno illustrato il programma elettorale.

«Nuova energia in Comune è la sintesi della proposta di Progetto Futuro per indicare che vogliamo individuare e sviluppare obiettivi e progetti sostenibili per rispondere ai bisogni dei cittadini di Morazzone, partendo dall’ascolto del territorio e con la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) – spiega Steidl – Non solo. “Nuova energia in Comune” per indicare una lista di candidati nuova, con una bella componente di giovani preparati e motivati a spendere le proprie competenze a servizio del proprio paese. Una compagine in cui l’entusiasmo dei giovani incontra l’esperienza dei candidati meno giovani, già impegnati in passate amministrazioni e attivi nell’impegno sociale in diversi ambiti».

«Nuova energia in Comune per indicare una nuova visione del paese: vogliamo fare di Morazzone una comunità e lo faremo attuando progetti concreti in risposta ai bisogni delle persone; lo faremo insieme, perché siamo una squadra che crede fermamente nel valore della partecipazione dei cittadini.

Progetto Futuro guarda alla scuola, alla biblioteca, alle associazioni, ai servizi sociali, alla sicurezza, come realtà in cui spendere il proprio impegno con progetti concreti capaci di “fare comunità” e migliorare la qualità della vita dei morazzonesi, continua il candidato sindaco Alberto Steidl.

«Tra le proposte di Progetto Futuro c’è quella di istituire un assessorato e una “consulta giovani” perché vogliamo ascoltare i giovani, avvicinarli al paese e consegnarlo a loro, perché lo vivano e se ne prendano cura (da diversi anni a Morazzone è mancata una specifica politica giovanile). La scuola e la biblioteca saranno gli ambiti in cui coinvolgeremo le migliori energie per mantenere la scuola in paese, nonostante il calo demografico, e per farne il motore culturale della comunità».

Un programma ambizioso quello con cui Progetto Futuro si presenta agli elettori, ma un progetto nuovo nei contenuti e soprattutto nei valori che lo animano: partecipazione, etica e trasparenza.

Restate in contatto con Progetto Futuro

Facebook Progetto Futuro Morazzone

Instagram progetto_futuro_morazzone

@EMAIL progettofuturolistacivica@gmail.com

Lo speciale elettorale di Morazzone