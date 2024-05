Nuova scuola Rodari: individuata l’impresa che eseguirà i lavori

Prosegue nel rispetto dei tempi dettati da Regione Lombardia il percorso per la realizzazione della nuova scuola primaria Rodari al quartiere Prealpi, per la quale il Comune di Saronno nel giugno del 2022 si è aggiudicato un finanziamento di 7.060.000 euro all’interno del bando “Spazio alla scuola”.

Si è infatti conclusa positivamente la gara condotta con procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa per individuare l’impresa esecutrice dei lavori, che ha visto candidarsi 19 partecipanti.

Il cantiere potrà quindi prendere avvio nei prossimi mesi estivi, sfruttando la pausa dell’attività didattica, e porterà alla realizzazione di una scuola innovativa, flessibile, sostenibile e aperta alla città per un quadro economico complessivo di circa 11 milioni di euro, di cui circa 1,7 coperti dall’incentivo del Conto Termico riconosciuto proprio per le ottime prestazioni energetiche.

La realizzazione della nuova scuola Rodari vede una collaborazione continua tra l’Amministrazione comunale, gli alunni, le insegnanti e la Dirigente scolastica fin dall’elaborazione del progetto per il bando regionale e rappresenta un altro importante tassello nella riqualificazione del polo dell’infanzia del quartiere Prealpi: qui il Comune di Saronno negli ultimi anni ha realizzato un nuovo manto di copertura alla scuola materna Collodi e, a partire dallo scorso luglio, compiuto l’importante riqualificazione energetica e messa in sicurezza del nido Candia, che a settembre potrà accogliere i bambini da 0 a 3anni in un ambiente rinnovato e confortevole.