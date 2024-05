“Nuove idee ascoltando il paese”: il candidato sindaco Michele Ruggiero e “Cambiamo Bisuschio” incontrano i cittadini

Entra nel vivo la campagna elettorale della lista civica “Cambiamo Bisuschio”, che candida come sindaco Michele Ruggiero. Venerdì pomeriggio l’incontro con i cittadini nel piazzale della Stazione, primo di una serie di appuntamenti in diverse località del paese per presentare candidati e programma.

Programma che, spiega, Michele Ruggiero, è frutto di un lungo lavoro: «Siamo un gruppo che si ritrova da un anno, con ampie competenze, la cui natura deriva proprio dalle conoscenze, dall’esperienza e dalla preparazione di ogni ambito amministrativo. Abbiamo ascoltato tanti cittadini e associazioni e il nostro programma è frutto delle proposte e necessità raccolte anche in un incontro pubblico dove abbiamo presentato le nostre idee per il paese».

«Al centro della proposta amministrativa per Bisuschio – spiega il gruppo – una maggiore informazione ai cittadini, con incontri periodici nelle frazioni. Inoltre pensiamo sia necessario un accesso più facilitato agli uffici comunali, con orari di apertura più estesi, ad esempio al sabato cosa che favorirebbe molto cittadini e lavoratori, perché pensiamo che è il Comune che si deve mettere a disposizione dei cittadini e non viceversa. Così come pensiamo sia indispensabile una sussidiarietà orizzontale a sostegno dell’associazionismo e del volontariato».

Tra le prime iniziative a cui pensano, in caso di elezioni, Michele Ruggiero e la sua squadra, un deciso dietro front rispetto ad alcune decisioni prese dall’amministrazione uscente: «Saranno quanto prima riviste alcune scelte che molti cittadini non hanno condiviso, tra queste la chiusura del centro e il distaccamento dell’ambulatorio medico, riaprendo al doppio senso di circolazione, alla fermata del pullman in piazza della chiesa e con il ritorno in centro paese degli studi medici».

Pensionato e libero professionista, 63 anni, Michele Ruggiero ha già maturato in passato un’esperienza amministrativa come vice sindaco e assessore al bilancio e alle politiche sociali del Comune di Bisuschio: «Esperienze che mi hanno trasmesso oltre alle competenze, anche molti valori, tra cui la generosità e la disponibilità, apprese da chi mi stava a fianco nell’amministrare la nostra comunità».

Nei prossimi giorni sono in programma diversi momenti di incontro della lista “Cambiamo Bisuschio” con i cittadini: venerdì 24 maggio a Pogliana, dalle 17 alle 20 in piazza della chiesa; domenica 26 maggio in centro, nella piazza della chiesa parrocchiale, dalle 9 alle 12; martedì 28 maggio in località Ravasina, alle scuole e sabato 1° giugno in località Rossaga, dalle 9 alle 12 nel parcheggio del Carrefour. Infine giovedì 6 giugno l’evento di chiusura della campagna elettorale, in programma dalle 21 alle 22,30 nel maxi salone del Comune.