Nuovi inizi per bambini e genitori dalle Mamme in cerchio di Azzate

Si intitola “Nuovi inizi – Ogni volta nasco un po’ di più” il nuovo breve ciclo di incontri proposto dalle Mamme in cerchio di Azzate per i genitori alle prese con le prime esperienze scolastiche e le prime scoperte dei figli.

Tre appuntamenti a partecipazione libera e gratuita, sempre il giovedì sera a partire dal 16 maggio alle ore 21 nella sede delle Mamme in cerchio, in via volta 44 ad Azzate.

“La nostra vita va da inizio a inizio, ed è un progressivo “ricominciare” mentre facciamo tesoro delle esperienze vissute e ci apriamo al nuovo. Siamo sempre in cammino in un progressivo fiorire – spiega la pedagogista – Il filo conduttore del percorso è un’idea di educazione vista come un susseguirsi di nuovi inizi, che aiutino il bambino e la bambina a far fiorire la sua unicità, nella scoperta di sé e delle meraviglie del mondo».

16 maggio – ore 21

Da casa a scuola

Vivere l’inizio alla scuola dell’infanzia e alla primaria

30 maggio – ore 21

Ti penso sempre

Imparare a sentirsi sicuri con i nuovi compagni

13 giugno – ore 21

Le grandi domande

La meraviglia delle “cose mai viste”

Gli incontri sono liberi e gratuiti e sono inseriti all’interno del progetto Genitori in viaggio finanziato da Fondazione Comunitaria del Varesotto.