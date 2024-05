Nuovo incidente all’incrocio tra via Aleardi e Madonna in Campagna a Gallarate

Ancora un incidente a Gallarate all’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in campagna, nel quartiere omonimo: due auto si sono scontrate poco dopo le 18 di oggi, martedì 21 maggio.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa gallaratese che ha soccorso una donna di 59 anni: per fortuna le sue condizioni non sono gravi. È stata portata in ospedale al Sant’Antonio Abate.

L’incidente arriva a meno di un mese dal precedente episodio di fine aprile, che a sua olta seguiva di pochi giorni un episodio che coinvolgeva una moto.

I residenti della zona hanno più volte segnalato la pericolosità di questo punto, legata spesso all’eccessiva velocità dei veicoli che percorrono la strada principale, via Aleardi. In passato in questa zona erano state rilevate punte anche oltre i 100 km/h.