Nuovo incontro della Mazziniana a palazzo Estense di Varese, si parla di salotti ottocenteschi

Martedì 7 Maggio 2024, nella Sala Matrimoni di Palazzo Estense, alle 18 nuovo incontro organizzato dall’associazione Mazziniana di Varese.

Relatrice sarà la professoressa Ivana Pederzani, storica, già docente presso l’Università Cattolica di Milano, socia dell’Associazione, che parlerà de “I Salotti di Lucia Prinetti ed Elena Orrigoni nella Varese dell’Ottocento”.

Sarà l’occasione per approfondire la conoscenza di uno spaccato socio-culturale che nell’Ottocento ebbe una particolare rilevanza nella nostra città, così come altri Salotti la ebbero in altri ambiti, come nel caso del Salotto della Contessa Maffei a Milano.

Introdurrà l’incontro Leonardo Tomassoni Presidente Associazione Mazziniana di Varese.