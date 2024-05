Ondata di maltempo colpisce la Lombardia: esonda il Lambro. Le più colpite Milano, Varese e Lodi

Le forti piogge che si stanno abbattendo sul territorio regionale lombardo stanno causando diversi disagi, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Attualmente, sono in corso oltre un centinaio di interventi per affrontare gli allagamenti e la rimozione di piante dalle sedi stradali.

Fin dalle prime ore della mattina, il personale dei vigili del fuoco è stato mobilitato per affrontare numerosi allagamenti e fornire soccorso ad automobilisti in difficoltà.

Una delle situazioni più critiche si è verificata a causa dell’esondazione del fiume Lambro, nella zona del quartiere milanese di Ponte Lambro, dove alcune abitazioni sono state evacuate insieme a una struttura per disabili. Per portare in salvo le persone coinvolte, è stato necessario l’intervento dei gommoni del nucleo sommozzatori.

Il punto dell’assessore milanese alla protezione civile



Le province più colpite da questa ondata di maltempo sono Milano, Varese e Lodi. Le squadre dei vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per affrontare le richieste di soccorso.