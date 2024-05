Open: anche a Varese si festeggia la giornata nazionale degli studi aperti in architettura

Con Open Studi Aperti, l’iniziativa del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), giunta alla sua settima edizione, l’Architettura vuole tornare ad essere protagonista in tutta Italia.

L’evento, previsto per il 31 maggio e il primo giugno vede gli studi di architettura e gli Ordini territoriali – con i loro eventi collettivi – aprire contemporaneamente e su tutto il territorio nazionale con mostre, eventi, laboratori. Una occasione per confermare il valore sociale dell’Architettura e per far comprendere l’importanza del lavoro di professionisti che con il loro operato incidono profondamente nella vita di cittadini e comunità.

«L’iniziativa del 31 maggio e dell’1 giugno – ha sottolineato Alessandra Ferrari, Responsabile del Dipartimento cultura del CNAPPC – è un grande abbraccio culturale che coinvolge contemporaneamente tutte le professioniste e i professionisti, architetti affermati e giovani che iniziano la loro carriera, E’ la più grande mostra di Architettura diffusa che ha come protagonista la professione al servizio delle persone per migliorare lo spazio in cui tutti noi viviamo. Unirà in un unico fil rouge le tematiche legate alla cura dei territori e delle persone : la sicurezza dell’abitare, lo sviluppo sostenibile, la convivenza e l’integrazione, la valorizzazione delle bellezze del paesaggio e dei territori e la tutela del patrimonio artistico».

L’INIZIATIVA DELL’ORDINE A VARESE

A Varese l’Ordine degli Architetti intende festeggiare nella sua sede in Via Gradisca 4 a Varese invitando i propri iscritti, i loro amici, i loro clienti, i loro colleghi di lavoro, e tutti i cittadini ad un incontro conviviale per uno scambio di opinioni riguardanti l’architettura, il territorio, la sostenibilità dei progetti, e tutto quanto possa generare nuovi scenari per un futuro migliore.

L’opzione della sede non è casuale: «Il luogo è stato scelto in quanto in questo particolare momento storico della nostra città, stiamo vivendo una rivoluzione urbanistica dell’ingresso di Largo Flaiano come nuovo snodo di collegamento viario, la sede di Via Gradisca 4 si trova proprio in questo punto nevralgico» spiega la nota dell’Ordine che invita all’evento.

L’appuntamento è per venerdì 31 maggio dalle 17: un aperitivo per favorire lo scambio di opinioni: occasione, per i più giovani, di iniziare a costruire una rete di relazioni

confrontandosi con altri professionisti e, per i “meno giovani”, di incontrare colleghi e amici in una modalità informale, bevendo un drink e ascoltando musica.

L’evento è aperto ma è necessario comunicare la propria adesione inviando e-mail a

formazione@ordinearchitettivarese.it