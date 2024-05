Openjobmetis, è già estate: contratti e ipotesi sul futuro dei biancorossi

La stagione della Openjobmetis è agli sgoccioli: con la salvezza in tasca e i playoff irraggiungibili, l’ultima partita (a Pistoia, domenica 5 maggio) servirà solo per cristallizzare la classifica finale dei biancorossi, che puntano a un piazzamento più onorevole per avere maggiori possibilità di accedere alla prossima Fiba Europe Cup.

Di fatto però, tiene già banco l’estate nel senso che tra tifosi e addetti ai lavori si è già ampiamente iniziato a parlare di chi (e di come) potrebbe restare in biancorosso a partire dal pezzo pregiato Nico Mannion che, in caso di permanenza, “condizionerebbe” la costruzione dell’intero roster sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico.

NICO E LE USCITE – Il caso Mannion per altro è il più noto: il play 23enne ha contratto fino al 30 giugno 2025 con clausole di uscita per la NBA e l’Eurolega. Nel caso, quindi, ricevesse una proposta da squadre di queste due competizioni è prevista un’uscita dall’accordo (con, ovviamente, compenso economico per Varese). Se invece ci fossero altre pretendenti, un addio sarebbe da negoziare come è accaduto per Oliver Hanlan nel febbraio scorso: chi busserà alla porta di Scola dovrà farlo con una proposta importante a livello sportivo per Nico e con un assegno che, immaginiamo, dovrà essere piuttosto consistente.

AVVERTENZA – Vediamo ora qual è invece la situazione contrattuale degli altri uomini in biancorosso con una avvertenza da tenere presente. E cioè che la società non ha mai indicato con precisione i termini dei contratti: nei comunicati talvolta si parla di “accordo pluriennale” (e talvolta nemmeno di quello), senza specificare quali siano le clausole che lo regolano. Per queste possiamo fare ipotesi o prendere per buone quelle di altri giornali, ma è bene ricordarsi che la situazione precisa è nelle mani della dirigenza.

DUE SCADENZE – Nella rosa attuale dell’Openjobmetis ci sono due giocatori che il 30 giugno saranno liberi, a meno che nel frattempo venga intavolata una trattativa per un nuovo contratto. Il primo è Tomas Woldetensae, che aveva firmato un accordo di due anni e mezzo al suo arrivo a Varese. Probabile cambio di casacca per l’ala bolognese: finora non sono circolate voci di rinnovo, la sua stagione è stata al di sotto delle attese (e il gioco della OJM non lo ha aiutato) e il 30 aprile compirà 26 anni, quindi i suoi minuti non conteranno più per i premi italiani tanto cari alla società. Tomas potrebbe cercare altrove il rilancio anche in chiave Nazionale ed essendo italiano fa comunque gola sul mercato: Trento potrebbe essere una ipotesi per il suo futuro.

L’altro giocatore in scadenza è Skylar Spencer, preso a dicembre per l’evidente inadeguatezza di Willie Cauley-Stein, ovvero del giocatore che doveva essere il totem di Varese. Spencer, che era finito in Messico, ha svolto bene il suo dovere garantendo protezione difensiva in area ma anche nel suo caso non si è parlato rinnovo. Possibile che lo terrà in considerazione al momento di andare sul mercato.

GLI STRANIERI – Sulla carta la situazione è simile per tre stranieri su quattro: il capitano Sean McDermott e le aggiunte in corsa Michael Gilmore e Hugo Besson hanno firmato anche per l’anno prossimo con gli ultimi due presi appositamente con una formula che dia continuità al gruppo. Poi c’è Gabe Brown che nella scorsa estate firmò più a lungo: due anni garantiti e opzione in scadenza il 30 giugno 2026.

Lo staff dovrà effettuare una serie di valutazioni tecniche un po’ per tutti anche se i giocatori hanno convinto (giudizio sospeso per Gilmore, qui da poco e utilizzato in modo discontinuo). Possibile che l’indicazione di massima sia quella di confermare il francese e i due americani al netto di interessamenti da parte di altre squadre: Varese può far valere i contratti in essere e quindi – quello che abbiamo detto per Mannion – richiedere contropartite economiche in caso di “assalti” dall’esterno. Per varie ragioni (McDermott è un tuttofare ottimo per l’Europa, Brown ha margini di miglioramento, Besson ha mire NBA ed è comunitario) tutti hanno un certo appeal sul mercato.

GLI ITALIANI – L’uomo con la situazione meglio definita è Leonardo Okeke. Il pivot monzese è in prestito biennale dall’Olimpia Milano, un lasso di tempo che serviva – appunto – a rimetterlo in pista dopo l’infortunio dell’aprile ’23 per poi essere utilizzato a regime nella prossima stagione. E così si farà.

L’altro lungo italiano, il 25enne Scott Ulaneo, ha un altro anno con Varese a cifre già stabilite con la società che ha la possibilità di rescindere.

Pluriennale è anche l’accordo con un altro pezzo pregiato della Openjobmetis, Davide Moretti che ha in mano un contratto “1+1”, ovvero con situazione già definita per il 2024-25 ma anche con la possibilità di cambi di rotta. Sulla permanenza di Moretti l’impressione è che contino diversi fattori: da chi sarà l’allenatore (il rapporto tecnico con Bialaszewski non sembra molto “saldo”) alla partecipazione a una coppa, agli incastri nel ruolo. Squadre con buoni budget (Reggio, Sassari?) potrebbero affacciarsi ma l’impressione è che ci sarà tempo per parlarne.

E IL COACH? – Solo Luis Scola ha in mente con certezza il nome della persona che da agosto siederà sulla panchina. Guardando ai contratti, Tom Bialaszewski è blindato da un triennale – due anni garantiti – ma l’impressione (e gli spifferi arrivati da più parti) è che si vada verso un cambio, con il tecnico di Buffalo che potrebbe anche tornare a Milano. L’ipotesi al momento più solida è quella di una promozione di Herman Mandole, fedelissimo di Scola e anche nei quadri tecnici dell’Argentina (che non andrà alle Olimpiadi: estate libera) che ha allenato da head coach nell’ultima “finestra” internazionale. Marco Legovich, attuale primo assistente, è invece in scadenza e potrebbe tornare ad allenare in A2 in prima persona.